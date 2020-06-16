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Asterix and Friends для Android

Asterix and Friends 2.0.5 для Android

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Описание Asterix and Friends 2.0.5 для AndroidОписание   Скачать Asterix and Friends 2.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (99,93 Мб) Скриншоты Asterix and Friends 2.0.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Asterix and Friends 2.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Asterix and Friends 2.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Asterix and Friends - мобильная стратегия по мультфильму про веселых галлов Астерикса и Обеликса, в котором игроку предстоит создавать свою собственную галльскую деревню, исследовать мир, объединяться с друзьями в гильдии, чтобы дать отпор римским завоевателям.

Основные возможности Asterix and Friends:

  • Охотьтесь на диких кабанов, ловите рыбу, растите пшеницу, добывайте древесину, камень и другие ресурсы, чтобы восстановить свою деревню и привести Астерикса и друзей к победе.
  • Создавайте оружие и доспехи и варите различные боевые и мирные зелья.
  • Собирайте персонажей в боевые отряды, оснащайте и обучайте их и нанесите Римской империи ответный удар.
  • Вступайте в гильдию или создавайте свою собственную, чтобы помочь галлам отбить вторжение легионов.
  • Награды за выполнение заданий.
  • Возможность соревноваться в скорости с другими игроками и гильдиями.
Asterix and Friends
Asterix and Friends
Asterix and Friends
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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Отзывы о программе Asterix and Friends

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