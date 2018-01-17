Loner для Android

Loner 1.5.0 для Android

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Описание Loner 1.5.0 для AndroidОписание   Скачать Loner 1.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (26,18 Мб) Скриншоты Loner 1.5.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Loner 1.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Loner 1.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Loner – игра перенесет вас на биплан, который должен преодолевать бесконечные препятствия.

История сюжета связана с военным летчиком и по мере прохождения вы узнаете его прошлое, желания и цели. Игра выполнена в спокойном, умиротворенном стиле и приятным музыкальным сопровождением. Тут вы не будете ставить рекорды и достигать вершин, ее цель в максимальном погружении в атмосферу одиночества и спокойствия.

Все уровни генерируются случайным образом и подстраиваются под музыкальный ритм. Управление производится с помощью наклонов устройства или нажатиями по экрану. 

Скриншоты Loner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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