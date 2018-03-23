Total Commander 9.12
Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается
Free YouTube Downloader 3.3.0.222
Простое в использовании приложение, с помощью которого можно быстро и легко загрузить понравившийся ролик с YouTube на свой компьютер. Присутствует возможность
iFunBox 4.0
iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно
FAR Manager 3.0 build 5151
FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный
Double Commander 0.8.2
Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов
UltraCopier 1.4.0.6
UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной