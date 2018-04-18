Stellio Music Player 4.12.5 для Android Stellio Music Player – предложит пользователю эквалайзер с 12 полосами и 13 специальными эффектами, возможность настроить плавный или мгновенный переход между mp3-плеер 1.3.3 для Android mp3-плеер – очередной плеер для Android-девайсов. Помимо прослушивания треков, программа имеет встроенный инструмент MP3 Cutter, способный обрезать часть песни. С Zaycev.net 5.6.4 для Android Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости посещения. Присутствует поиск по названию песни, исполнителю,

Vk Media Player 3.9 для Android VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью Free Music Download 1.83 для Android Free Music Download - с помощью этого приложения вы сможете скачать множество музыкальных файлов самых разных исполнителей. Вы можете просматривать самые популярные AIMP 2.60 Build 440 для Android AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный