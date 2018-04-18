BlackPlayer для Android

BlackPlayer 2.45 для Android

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Описание BlackPlayer 2.45 для AndroidОписание   Скачать BlackPlayer 2.45 для AndroidСКАЧАТЬ (14,1 Мб) Скриншоты BlackPlayer 2.45 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика BlackPlayer 2.45 для AndroidСтатистика   Отзывы о BlackPlayer 2.45 для AndroidОтзывы (0)  
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BlackPlayer – удобный в использовании, быстрый и современный музыкальный плеер для воспроизведения музыки с локального носителя. Поддерживаются все современные аудио форматы, присутствует редактор тегов, возможность просмотра и редактирования слов песен и многое другое.

Ключевые функции:

  • Поддерживает стандартные форматы аудио файлов, такие как mp3, wav, ogg.
  • Проигрыватель включает в себя встроенный эквалайзер, усилитель баса и 3D виртуалайзер, а так же возможность использования внешнего эквалайзера.
  • Поддерживает воспроизведение формата сжатия без потерь Flac (4.1+).
  • Возможность воспроизведения треков без прерываний (gapless).
  • Просмотр и редактирование встроенных слов песни.
  • Эффективная система управления обложками альбомов, автоматическая и ручная.
  • Редактор тэгов ID3, а так же управление библиотекой.
  • Изменяемые темы, шрифты и цвета.
  • Огромное количество настроек позволяет настроить плеер по своему желанию.
  • Скробблинг музыки.
  • Три версии виджета.
  • Таймер сна.
  • Плоский дизайн в стиле минимализма.
  • Никакой рекламы.
Скриншоты BlackPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры
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