TouchVPN — бесплатный VPN-сервис с помощью которого можно абсолютно свободно, безопасно и анонимно просматривать любые веб-сайты и посещать любые ресурсы. При подключении к VPN-серверу с помощью TouchVPN, устанавливается защищенное зашифрованное подключение к серверу, находящемуся в другой стране. Так как данные зашифрованы, их нельзя отфильтровать или заблокировать.

Благодаря приложению можно без проблем разблокировать заблокированные в вашей стране сайты или сервисы, такие как Facebook, Pandora и Youtube, причем ваша конфиденциальность и безопасность в сети будут значительно выше, поскольку вы просматриваете страницы полностью анонимно (с защитой).

Основные возможности:

100 % бесплатно. Не требуется указывать данные кредитной карты.

Отсутствие ограничений по скорости или пропускной способности.

Простота использования: Разблокируйте (подключите) все сайты мира всего одним нажатием кнопки "Подключить".

Стойкое SSL-шифрование обеспечивает полную анонимность (конфиденциальность) и безопасность.

Подключение к любому из серверов, находящихся в разных странах мира, включая Швецию, Великобританию, Данию, Францию, США, Нидерланды и Канаду.

Доступ к любому веб-сайту в любой стране.

Обход брандмауэров.

Защита данных от хакеров при подключении к общедоступной точке доступа Wi-Fi.



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Зачем использовать VPN/ВПН



С помощью VPN вы не только сможете разблокировать заблокированные в вашей стране сайты или сервисы, такие как Facebook, Pandora и Youtube, но и ваша конфиденциальность и безопасность в сети будут значительно выше, поскольку вы просматриваете страницы полностью анонимно (с защитой).



Почему VPN/ВПН лучше прокси



И VPN, и прокси могут скрыть ваши данные, перенаправляя ваш интернет-трафик и меняя ваш IP-адрес. Однако прокси-сервер полностью основан на браузерных технологиях. В отличие от прокси, VPN-сервис шифрует весь ваш трафик и будет работать со всеми интернет-сервисами. В итоге VPN обеспечивает вам большую свободу в сети, а также безопасность и конфиденциальность.



Почему Touch VPN лучше



Сервис Touch VPN на 100 % бесплатный, неограниченный, безопасный и очень простой

в использовании. Вы можете подключиться к любому из серверов, перечисленных ниже (Швеция, Великобритания, Дания, Франция, США, Нидерланды и Канада), и оценить конфиденциальность и свободу использования Интернета без ограничений. Touch VPN предоставляет следующие возможности.











Touch VPN — это VPN/ВПН-прокси, доступный в одно касание. Одно нажатие кнопки "Подключить" обеспечивает подключение к многочисленным анонимным серверам с более высокой скоростью, чем при использовании веб-прокси. Когда вы не используете наше приложение, мы помогаем сэкономить заряд батареи вашего устройства.

И мы предоставляем полностью бесплатный и неограниченный VPN-сервис!



Анонимный (конфиденциальный) просмотр веб-сайтов. Touch VPN меняет ваш IP-адрес, так что ваши личные данные в сети анонимны (скрыты), и ваша интернет-активность спрятана от посторонних глаз и организаций.