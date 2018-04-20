TouchVPN для Android

TouchVPN 1.4.1 для Android

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Описание TouchVPN 1.4.1 для AndroidОписание   Скачать TouchVPN 1.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (32,38 Мб) Скриншоты TouchVPN 1.4.1 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика TouchVPN 1.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о TouchVPN 1.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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TouchVPN — бесплатный VPN-сервис с помощью которого можно абсолютно свободно, безопасно и анонимно просматривать любые веб-сайты и посещать любые ресурсы. При подключении к VPN-серверу с помощью TouchVPN, устанавливается защищенное зашифрованное подключение к серверу, находящемуся в другой стране. Так как данные зашифрованы, их нельзя отфильтровать или заблокировать.

Благодаря приложению можно без проблем разблокировать заблокированные в вашей стране сайты или сервисы, такие как Facebook, Pandora и Youtube, причем ваша конфиденциальность и безопасность в сети будут значительно выше, поскольку вы просматриваете страницы полностью анонимно (с защитой).

Основные возможности:

  • 100 % бесплатно. Не требуется указывать данные кредитной карты.
  • Отсутствие ограничений по скорости или пропускной способности.
  • Простота использования: Разблокируйте (подключите) все сайты мира всего одним нажатием кнопки "Подключить".
  • Стойкое SSL-шифрование обеспечивает полную анонимность (конфиденциальность) и безопасность.
  • Подключение к любому из серверов, находящихся в разных странах мира, включая Швецию, Великобританию, Данию, Францию, США, Нидерланды и Канаду.
  • Доступ к любому веб-сайту в любой стране.
  • Обход брандмауэров.
  • Защита данных от хакеров при подключении к общедоступной точке доступа Wi-Fi.


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Зачем использовать VPN/ВПН

С помощью VPN вы не только сможете разблокировать заблокированные в вашей стране сайты или сервисы, такие как Facebook, Pandora и Youtube, но и ваша конфиденциальность и безопасность в сети будут значительно выше, поскольку вы просматриваете страницы полностью анонимно (с защитой).

Почему VPN/ВПН лучше прокси

И VPN, и прокси могут скрыть ваши данные, перенаправляя ваш интернет-трафик и меняя ваш IP-адрес. Однако прокси-сервер полностью основан на браузерных технологиях. В отличие от прокси, VPN-сервис шифрует весь ваш трафик и будет работать со всеми интернет-сервисами. В итоге VPN обеспечивает вам большую свободу в сети, а также безопасность и конфиденциальность.

Почему Touch VPN лучше

Сервис Touch VPN на 100 % бесплатный, неограниченный, безопасный и очень простой
в использовании. Вы можете подключиться к любому из серверов, перечисленных ниже (Швеция, Великобритания, Дания, Франция, США, Нидерланды и Канада), и оценить конфиденциальность и свободу использования Интернета без ограничений. Touch VPN предоставляет следующие возможности.





Touch VPN — это VPN/ВПН-прокси, доступный в одно касание. Одно нажатие кнопки "Подключить" обеспечивает подключение к многочисленным анонимным серверам с более высокой скоростью, чем при использовании веб-прокси. Когда вы не используете наше приложение, мы помогаем сэкономить заряд батареи вашего устройства.
И мы предоставляем полностью бесплатный и неограниченный VPN-сервис!

Анонимный (конфиденциальный) просмотр веб-сайтов. Touch VPN меняет ваш IP-адрес, так что ваши личные данные в сети анонимны (скрыты), и ваша интернет-активность спрятана от посторонних глаз и организаций.

Скриншоты TouchVPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе TouchVPN

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