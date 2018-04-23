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We Are Illuminati для Android

We Are Illuminati 1.1.1 для Android

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Описание We Are Illuminati 1.1.1 для AndroidОписание   Скачать We Are Illuminati 1.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (45,59 Мб) Скриншоты We Are Illuminati 1.1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика We Are Illuminati 1.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о We Are Illuminati 1.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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We Are Illuminati - симулятор тайного общества. Пользователю необходимо вступить в ряды членов тайной организации и всеми средствами влияйте на массы простых людей! Путь, который вы выберите для достижения своей цели, зависит исключительно от вашего воображения - контроль мышления, скрытые сообщения в музыкальных клипах, странные химические вещества в водопроводной воде и пр.

Подтвердите верность теорий заговора и дайте их авторам новую пищу для размышлений. Заключайте сделки с инопланетянами-рептилоидами, которые из-за кулис управляют положением дел в мире, нанимайте поп-идолов и звезд Голливуда согласно своим предпочтениям и медленно продвигайтесь к тому, чтобы стать большой шишкой в тайном сообществе!

Особенности:

  • Отрабатывайте навыки мирового господства, которые вам всегда хотелось применить, влияя на людей и превращая их в счастливых и послушных ягнят!
  • Обойдите товарища по тайному сообществу (соперника) в гонке за власть над Землей!
  • Напряженно работайте ради того, чтобы господствовать не только в нашем мире, но и на двух других планетах! Зачем ограничиваться Землей, если у вас есть могущественные контакты во вселенной?
  • Подслушивайте тайные разговоры, разместив провода в офисах могущественных мировых лидеров, и манипулируйте их грязными планами ради реализации своих грязных планов!
  • Наслаждайтесь всем, что может принести вам влияние, по мере того, как вы устанавливаете в мире свой порядок!

На всякий случай наденьте шапочку из фольги и присоединитесь к тайному сообществу прямо сейчас!

Скриншоты We Are Illuminati:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Стратегии
 Программа We Are Illuminati отмечена редакцией SoftPortal.com
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