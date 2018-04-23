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Virtual Table Tennis 3D – симулятор настольного тенниса предложит сразиться с ИИ. Для успешной игры необходимо максимально сконцентрироваться, так как вас ожидают 30
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Полцарства за Принцессу 3 – популярная игра для iOS теперь на Android. Игра содержит в себе признаки тайм-менеджмента, симулятора и стратегии одновременно. Руки