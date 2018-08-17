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Курсы Валют - Российская Федерация для Android

Курсы Валют - Российская Федерация 1.5 для Android

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Описание Курсы Валют - Российская Федерация 1.5 для AndroidОписание   Скачать Курсы Валют - Российская Федерация 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (5,07 Мб) Скриншоты Курсы Валют - Российская Федерация 1.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Курсы Валют - Российская Федерация 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Курсы Валют - Российская Федерация 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Курсы Валют - Российская Федерация - удобное приложение для конвертации, поиска выгодного обмена валюты, отслеживания курсов валют и драгоценных металлов от Центрального Банка РФ с историей их изменений и отслеживания курсов Доллара и Евро в банках центральных городов Российской Федерации.

Доступен тариф валют от Центрального Банка РФ в реальном времени, что позволяет быстро оценить соотношение стоимости денежных единиц и выгоду возможной транзакции. Присутствует простой в обращение калькулятор для конвертации валют, который позволит быстро и точно перевести любую сумму из одних денежных единиц в другие.

Подробный график динамики курса позволяет принять решение о том, когда самое лучшее время для обмена или вложений/инвестиций. Доступны более 30 типов валют по курсу Центрального Банка РФ (Доллар, Евро, Фунт стерлинг, Швейцарский франк, Японских иен и т.д.).

Основные возможности:

  • Курс валют от ЦБР.
  • Курс драгоценных металлов от ЦБР.
  • Курс Доллара и Евро в банках разных городов РФ.
  • Конвертер валют.
  • График динамики курса валют.
  • График динамики курса драгоценных металлов.
  • Прямая котировка покупки/продажи Доллара и Евро в банках разных городов РФ.
Скриншоты Курсы Валют - Российская Федерация:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансовые
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