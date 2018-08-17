Курсы Валют - Российская Федерация - удобное приложение для конвертации, поиска выгодного обмена валюты, отслеживания курсов валют и драгоценных металлов от Центрального Банка РФ с историей их изменений и отслеживания курсов Доллара и Евро в банках центральных городов Российской Федерации.

Доступен тариф валют от Центрального Банка РФ в реальном времени, что позволяет быстро оценить соотношение стоимости денежных единиц и выгоду возможной транзакции. Присутствует простой в обращение калькулятор для конвертации валют, который позволит быстро и точно перевести любую сумму из одних денежных единиц в другие.

Подробный график динамики курса позволяет принять решение о том, когда самое лучшее время для обмена или вложений/инвестиций. Доступны более 30 типов валют по курсу Центрального Банка РФ (Доллар, Евро, Фунт стерлинг, Швейцарский франк, Японских иен и т.д.).

Основные возможности: