Ипотека и Финансы - приложение поможет разобраться с вопросами по ипотеке, ставками, рефинансированием, подсчётами, сделать правильный выбор надёжного банка.



Ошибки с выбором и оформлением правильной ипотеки может привести к неприятным последствиям, за которые придётся расплачиваться не один год. Статьи от экспертов помогут вам рассчитать ставку по ипотеке, раскрыть все подводные камни.

Присутствуют ответы на вопросы страхования, обмена и покупки квартиры, а также объяснения, что же такое ипотечный калькулятор и как им пользоваться.

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