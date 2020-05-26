Ипотека и Финансы

BistroMath 1.0.5 для Android
BistroMath - очень удобное приложение, объединяющее обычный калькулятор и калькулятор для расчета суммы с учетом налогов, чаевых, разделения суммы на количество
Курсы Валют - Российская Федерация 1.5 для Android
Бесплатное Android-приложение, с помощью которого можно получить быстрый доступ к курсам валют от ЦБР и в банках разных городов РФ. Присутствует встроенный конвертер
Karl's Mortgage Calculator 3.9.3 для Android
Karl's Mortgage Calculator – калькулятор для расчета платежей по кредиту. На основе данных о сумме основного долга, процентов и сроках погашения, приложение
Equity Option Calculator 1.0.2 для Android
Equity Option Calculator - программа для расчета финансовых показателей, биржевых ставок и других финансовых параметров. Достаточно просто ввести код компании на
gbaCalc Decimal Calculator 1.1.9 для Android
gbaCalc Lite - калькулятор с отображением результатов расчетов как в печатающем калькуляторе. Все операции отображаются на экране. gbaCalc Lite позволяет
Currency Exchange Rates 1.0 для Android
Currency Exchange Rates - конвертер валют, поддерживающий 44 валюты мира. Среди них есть американский доллар, евро, российский рубль, швейцарский фрнк и другие