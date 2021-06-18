Конвертер валют для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Julien MILLAU
|Категории:
|Финансовые - Конвертирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,85 Мб
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Конвертер валют - бесплатный и легкий в использовании конвертер для более чем 180 валют, который предлагает всегда актуальный курс обмена мировых валют, а также доступен режим оффлайн. Присутствует возможность создать собственный список наиболее необходимых валют.
Основные возможности приложения Конвертер валют:
- Практичный и интуитивно-понятный интерфейс.
- Быстрые обновления.
- Актуальные обменные курсы.
- Более 180 мировых валют.
- Конвертирование разнообразных валют.
- Поддерживает систему Bitcoin.
- Режим оффлайн (без расходов на Интернет-соединение).
- Функция поиска для быстрого добавления новых валют.
- График курса валют (от 1 дня до 5 лет).
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