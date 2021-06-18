Конвертер валют - бесплатный и легкий в использовании конвертер для более чем 180 валют, который предлагает всегда актуальный курс обмена мировых валют, а также доступен режим оффлайн. Присутствует возможность создать собственный список наиболее необходимых валют.

Основные возможности приложения Конвертер валют: