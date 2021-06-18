Конвертер валют для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Финансовые - Конвертирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19,85 Мб
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Конвертер валют - бесплатный и легкий в использовании конвертер для более чем 180 валют, который предлагает всегда актуальный курс обмена мировых валют, а также доступен режим оффлайн. Присутствует возможность создать собственный список наиболее необходимых валют.

Основные возможности приложения Конвертер валют:

  • Практичный и интуитивно-понятный интерфейс.
  • Быстрые обновления.
  • Актуальные обменные курсы.
  • Более 180 мировых валют.
  • Конвертирование разнообразных валют.
  • Поддерживает систему Bitcoin.
  • Режим оффлайн (без расходов на Интернет-соединение).
  • Функция поиска для быстрого добавления новых валют.
  • График курса валют (от 1 дня до 5 лет).
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Отзывы о программе Конвертер валют

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Отзывов о программе Конвертер валют 2.5.5 пока нет, можете добавить...

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