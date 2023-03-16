Financial Calculators - приложение предлагает множество калькуляторов, с подробными инструкциями и настраиваемыми функциями.

В главном окне приложения отображаются такие калькуляторы, как TVM-калькулятор, конвертер валют, кредитный калькулятор, калькулятор сложных процентов, калькулятор выплат по кредитной карте, калькулятор чаевых, простой калькулятор, калькулятор APR, калькулятор ROI, калькулятор автокредитов, калькулятор минимального размера кредитной карты, калькулятор скидок и налогов, калькулятор IRR NPV, калькулятор процентов, калькулятор облигаций и калькулятор акций, расположенные в определенном порядке.

К каждому калькулятору прилагается страница с инструкцией, где объясняется, как пользоваться калькулятором, каковы основные опции и значение каждой кнопки. Эта функция особенно полезна для тех, кто не знаком с финансовыми калькуляторами, или для тех, кому нужно освежить в памяти, как ими пользоваться.

Если в главном окне нет нужного калькулятора, в окне "Другие калькуляторы" можно найти дополнительные калькуляторы, сгруппированные по таким категориям, как "Общие", "Финансы и инвестиции", "Кредиты и ипотека", "Бизнес и бухгалтерия" и др.

Приложение также предлагает функции настройки, например, возможность редактировать порядок калькуляторов на главной странице и добавлять на нее новые. Пользователи также могут настроить параметры приложения, такие как цвет фона, цвет панели инструментов, вид списка или сетки, стиль значка на главной странице, формат валюты, включить обычный калькулятор старого образца или задать ярлык калькулятора.