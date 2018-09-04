Сонник - Мир снов 1.0.6 для Android Сонник - Мир Снов – содержит более 28 сонников и книг о сновидениях. Вашему вниманию предоставляется около 13500 различных толкований. Интерфейс программы позволяет Биоритмы 2.3 для Android Биоритмы - небольшая и простая в использовании программа для Android, которая отображает биоритмы человека в зависимости от его даты рождения Биоритмы 1.6 для Android Биоритмы - бесплатная и простая в эксплуатации программа для визуального отображения биоритмов человека, которая позволяет наглядно оценить состояние эмоционального,

My Calendar 1.0.3 для Android My Calendar - календарь для женщин. Он показывает время наступления "критических дней", а также предполагаемую дату овуляции Книга сновидений 1.0.33 для Android Книга сновидений - отличный сборник толкования Ваших сновидений, в котором собрана информация объяснения снов из множества источников BioRhythm 1.2 для Android BioRhythm - программа для расчета и построения графиков биоритмов человека. Можно просматривать графики одновременно для двух людей. Для женщин отображается