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Сонник - сны и сновидения для Android

Сонник - сны и сновидения 1.4 для Android

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Описание Сонник - сны и сновидения 1.4 для AndroidОписание   Скачать Сонник - сны и сновидения 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (16,26 Мб) Скриншоты Сонник - сны и сновидения 1.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Сонник - сны и сновидения 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сонник - сны и сновидения 1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Сонник - сны и сновидения - огромное собрание толкований сновидений по 100 сонникам. Присутствует быстрый поиск толкования и выбор толкования по отдельному соннику, поддерживается режим "ночного чтения". Также имеется возможность найти сон по названию.

В состав сонника входят:

  • Сонник Ванги.
  • Сонник Миллера.
  • Сонник Нострадамуса.
  • Сонник мисс Хассэ.
  • Сонник Фрейда.
  • Сонник Лоффа.
  • Ассирийский сонник.
  • Сонник Эзопа.
  • Интимный сонник.
  • Сонник Дашку.
  • Народный сонник.
  • Сонник Цветкова.
  • Семейный сонник.
  • Цыганский сонник.
  • Мусульманский сонник.
  • Сонник друидов.
  • Сонник Азара.
  • Любовный сонник.
  • Календарный сонник.
  • Эзотерический сонник.
  • И многие другие.
Скриншоты Сонник - сны и сновидения:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
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Категории программыБиоритмы, сонники
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