Sleep as Android для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:20210525 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Планировщики, календарь, часы - Биоритмы, сонники
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 504 | Статистика
Размер:32,39 Мб
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Sleep as Android - умный будильник с отслеживанием циклов сна, который мягко разбудит вас в самый оптимальный момент для приятного утра и бодрого самочувствия на протяжении всего дня.

Это приложение имеет множество интересных опций и настроек, что позволит вам получить действительно продуктивный сон, после которого вы почувствуете себя отдохнувшим и набравшимся сил для нового дня.

Основные возможности Sleep as Android:

  • Отслеживание циклов сна с “умным” пробуждением.
  • График истории сна.
  • Информация о дефиците сна, глубоком сне и статистике храпа.
  • Будильники мягкой громкости со звуками природы (birds, sea, storm и др.).
  • Плейлисты будильников.
  • Колыбельные звуков природы с бинауральными тонами для быстрого отхода ко сну.
  • Проверка пробуждения через CAPTCHA (математический способ, счёт овец, тряска телефона, QR код или NFC метка).
  • Запись разговоров во сне, определение храпа и функция анти-храп.
  • Интеграция с популярными социальными сетями FaceBook и Twitter, через которые можно делиться информацией, и многое-многое другое.

Одним словом, с приложением ваш сон станет здоровым, приятным и полноценным.

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