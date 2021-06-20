Sleep as Android для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20210525 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Urbandroid Team
|Категории:
|Планировщики, календарь, часы - Биоритмы, сонники
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 504 | Статистика
|Размер:
|32,39 Мб
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Sleep as Android - умный будильник с отслеживанием циклов сна, который мягко разбудит вас в самый оптимальный момент для приятного утра и бодрого самочувствия на протяжении всего дня.
Это приложение имеет множество интересных опций и настроек, что позволит вам получить действительно продуктивный сон, после которого вы почувствуете себя отдохнувшим и набравшимся сил для нового дня.
Основные возможности Sleep as Android:
- Отслеживание циклов сна с “умным” пробуждением.
- График истории сна.
- Информация о дефиците сна, глубоком сне и статистике храпа.
- Будильники мягкой громкости со звуками природы (birds, sea, storm и др.).
- Плейлисты будильников.
- Колыбельные звуков природы с бинауральными тонами для быстрого отхода ко сну.
- Проверка пробуждения через CAPTCHA (математический способ, счёт овец, тряска телефона, QR код или NFC метка).
- Запись разговоров во сне, определение храпа и функция анти-храп.
- Интеграция с популярными социальными сетями FaceBook и Twitter, через которые можно делиться информацией, и многое-многое другое.
Одним словом, с приложением ваш сон станет здоровым, приятным и полноценным.
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