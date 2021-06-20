Sleep as Android - умный будильник с отслеживанием циклов сна, который мягко разбудит вас в самый оптимальный момент для приятного утра и бодрого самочувствия на протяжении всего дня.

Это приложение имеет множество интересных опций и настроек, что позволит вам получить действительно продуктивный сон, после которого вы почувствуете себя отдохнувшим и набравшимся сил для нового дня.

Основные возможности Sleep as Android:

Отслеживание циклов сна с “умным” пробуждением.

График истории сна.

Информация о дефиците сна, глубоком сне и статистике храпа.

Будильники мягкой громкости со звуками природы (birds, sea, storm и др.).

Плейлисты будильников.

Колыбельные звуков природы с бинауральными тонами для быстрого отхода ко сну.

Проверка пробуждения через CAPTCHA (математический способ, счёт овец, тряска телефона, QR код или NFC метка).

Запись разговоров во сне, определение храпа и функция анти-храп.

Интеграция с популярными социальными сетями FaceBook и Twitter, через которые можно делиться информацией, и многое-многое другое.

Одним словом, с приложением ваш сон станет здоровым, приятным и полноценным.