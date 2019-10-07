Sleeptic для Android

Sleeptic 1.5.4 для Android

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Описание Sleeptic 1.5.4 для AndroidОписание   Скачать Sleeptic 1.5.4 для AndroidСКАЧАТЬ (42,84 Мб) Скриншоты Sleeptic 1.5.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Sleeptic 1.5.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sleeptic 1.5.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Sleeptic - отличное приложение, которое объединяет в себе умный будильник и трекер сна. Присутствуют разнообразные игры, которые гарантированно разбудят вас, расслабляющая музыка, облегчающая засыпание, а также подробная статистика, позволяющая анализировать качество вашего сна.

Ключевые особенности:

  • Различные виды заданий для отключения будильника, например сложные игры.
  • Возможность установить несколько будильников.
  • Повтор сигналов будильника каждый день или в определенные дни недели.
  • Возможность отключить режим повтора будильника.
  • Выбор разных игр для каждого будильника.
  • Отключение или приглушение звукового сигнала во время игры.
  • Несколько звонков будильника.
  • Игра на память, игра-головоломка, "Потрясите телефон", "Решите математическую задачу", игра "Разбивание кирпичей", игра про эмодзи и многие игры.
  • Анализ истории будильников.
  • Возможность следить за своим сном с помощью дневных, недельных, месячных и годовых графиков и статистики.
  • Возможность задать целевое время сна и время пробуждения для каждого дня или конкретных дней по вашему выбору.
  • Анализ сна с помощью графиков "Глубина сна", "Качество сна", "Эффективность сна" и многих других.
  • Сравнение данных сна с данными за предыдущую неделю, месяц или год.
  • Анализ качества сна при разных погодных условиях.
  • Интеграция с Google Fit.
  • Возможность делиться оценками своего сна.
  • Возможность выбрать режимы и проанализируйте свой сон с помощью различных режимов, таких как "Поздний прием пищи", "Поездка", "Болезнь" и др.
  • Много усыпляющих звуков, которые помогут вам быстро заснуть.
Sleeptic
Sleeptic
Sleeptic
Sleeptic
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗдоровье - Биоритмы, сонники
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Отзывы о программе Sleeptic

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