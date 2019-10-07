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5 Sleeptic - отличное приложение, которое объединяет в себе умный будильник и трекер сна. Присутствуют разнообразные игры, которые гарантированно разбудят вас, расслабляющая музыка, облегчающая засыпание, а также подробная статистика, позволяющая анализировать качество вашего сна. Ключевые особенности: Различные виды заданий для отключения будильника, например сложные игры.

Возможность установить несколько будильников.

Повтор сигналов будильника каждый день или в определенные дни недели.

Возможность отключить режим повтора будильника.

Выбор разных игр для каждого будильника.

Отключение или приглушение звукового сигнала во время игры.

Несколько звонков будильника.

Игра на память, игра-головоломка, "Потрясите телефон", "Решите математическую задачу", игра "Разбивание кирпичей", игра про эмодзи и многие игры.

Анализ истории будильников.

Возможность следить за своим сном с помощью дневных, недельных, месячных и годовых графиков и статистики.

Возможность задать целевое время сна и время пробуждения для каждого дня или конкретных дней по вашему выбору.

Анализ сна с помощью графиков "Глубина сна", "Качество сна", "Эффективность сна" и многих других.

Сравнение данных сна с данными за предыдущую неделю, месяц или год.

Анализ качества сна при разных погодных условиях.

Интеграция с Google Fit.

Возможность делиться оценками своего сна.

Возможность выбрать режимы и проанализируйте свой сон с помощью различных режимов, таких как "Поздний прием пищи", "Поездка", "Болезнь" и др.

Много усыпляющих звуков, которые помогут вам быстро заснуть.