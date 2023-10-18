Книга сновидений для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.38 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Биоритмы, сонники
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 673 | Статистика
Размер:8,14 Мб
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Книга сновидений - отличный сборник толкования Ваших сновидений, в котором собрана информация объяснения снов из множества источников. Сны видят все, хотя не все их помнят. Очень часто сны забываются сразу после пробуждения, но иногда они бывают настолько яркими, что запоминаются на несколько месяцев, а то и лет.

Сны часто несут важную информацию, которую наше бессознательное стремится донести до нашего осознанного бытия. Такие значимые сны часто бывают эмоционально насыщенными или повторяющимися. Еще издавна люди пытались уловить связь между снами и произошедшими потом событиями. Этот опыт накапливался, систематизировался, передавался из поколения в поколение, становился предметом исследования учеными и наконец формировался в книгу толкования снов.

В сборник Книга сновидений входят следующие сонники:

  • Сонник Ванги.
  • Сонник Миллера.
  • Сонник Нострадамуса.
  • Сонник мисс Хассэ.
  • Сонник Фрейда.
  • Сонник Лоффа.
  • Ассирийский сонник.
  • Сонник Эзопа.
  • Интимный сонник Даниловой.
  • Сонник Дашку.
  • Народный сонник.
  • Интимный сонник Власовой.
  • Сонник Цветкова.
  • Семейный сонник.
  • Цыганский сонник.
  • Кулинарный сонник.
  • Мусульманский сонник.
  • Сонник друидов.
  • Сонник Азара.
  • Любовный сонник.
  • Английский сонник.
  • Календарный сонник.

Проснувшись утром, пока Вы еще помните в деталях свой сон, задайте в поиске приснившиеся предметы или события, получив исчерпывающее пояснение и предсказание из разных сонников, а вечером проанализируйте результаты, сделав вывод, какое из толкований было ближе к истине. Есть также объяснение снов по дням месяца, которое позволит Вам лучше ориентироваться в Ваших подсознательных подсказках.

В целом, приложение Книга сновидений сможет помочь Вам постичь ту информацию, которую несут наши сновидения, помогая предвидеть ситуацию и избежать нежелательных последствий.

Что нового в Книга сновидений 1.0.38?
  • Исправлена ошибка с вылетом приложения.
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