FileInfo для Windows

FileInfo 1.0.0

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Описание FileInfo 1.0.0Описание   Скачать FileInfo 1.0.0СКАЧАТЬ (923 Кб) Скриншоты FileInfo 1.0.0Скриншоты (2)   Статистика FileInfo 1.0.0Статистика   Отзывы о FileInfo 1.0.0Отзывы (0)  
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У каждого пользователя случается ситуация, когда он сталкивается с неизвестным расширением и долго и мучительно ломает голову над тем как его открыть и где взять подходящее для этого приложение. Тут на помощь приходит FileInfo - отличный инструмент, который является незаменимым в том случае, если пользователю необходимо узнать информацию о любом расширении и способах открыть его.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно щелкнуть по файлу с неизвестным расширением правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся контекстом меню пункт "Открыть с помощью FileInfo". После запуска программа отобразит подробную информацию о файле, его расширении и предложит на выбор список ПО, с помощью которого можно открыть данный файл.

Пользователю останется только выбрать программу, нажать кнопку "Скачать" (его перенаправит на сайт разработчика данного ПО, откуда можно скачать выбранное приложение) и установить её, после чего можно легко открыть файл с неизвестным расширением.

Ключевые особенности приложения:

  • Поиск программ для открытия расширений.
  • Возможность скачать напрямую с сайта разработчика.
  • Полная информация по форматам файлов.
  • Просмотр основных свойств файла.
Скачать FileInfoСкачать FileInfoРазмер файла: 923 Кб (Загрузок: 0)
Скриншоты FileInfo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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