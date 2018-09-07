У каждого пользователя случается ситуация, когда он сталкивается с неизвестным расширением и долго и мучительно ломает голову над тем как его открыть и где взять подходящее для этого приложение. Тут на помощь приходит FileInfo - отличный инструмент, который является незаменимым в том случае, если пользователю необходимо узнать информацию о любом расширении и способах открыть его.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно щелкнуть по файлу с неизвестным расширением правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся контекстом меню пункт "Открыть с помощью FileInfo". После запуска программа отобразит подробную информацию о файле, его расширении и предложит на выбор список ПО, с помощью которого можно открыть данный файл.

Пользователю останется только выбрать программу, нажать кнопку "Скачать" (его перенаправит на сайт разработчика данного ПО, откуда можно скачать выбранное приложение) и установить её, после чего можно легко открыть файл с неизвестным расширением.

Ключевые особенности приложения: