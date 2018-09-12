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Говорящий Том: бег за золотом для Android

Говорящий Том: бег за золотом 2.9.0.94 для Android

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Описание Говорящий Том: бег за золотом 2.9.0.94 для AndroidОписание   Скачать Говорящий Том: бег за золотом 2.9.0.94 для AndroidСКАЧАТЬ (76,88 Мб) Скриншоты Говорящий Том: бег за золотом 2.9.0.94 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Говорящий Том: бег за золотом 2.9.0.94 для AndroidСтатистика   Отзывы о Говорящий Том: бег за золотом 2.9.0.94 для AndroidОтзывы (0)  
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Говорящий Том: бег за золотом - бесконечный раннер, в котором Говорящий Том и его друзья пытаются догнать наглого грабителя, ограбившего дом прямо у вас под носом. Также можно разблокировать друзей Тома - Анджелу, Джинджера, Хэнка или Бена.

Зарабатывая очки можно открывать новые локации и изучать новые стили бега. Также по ходу погони можно собирать различные бустеры и бонусы, благодаря которым можно удвоить собираемые монеты, парить над землей, увеличить скорость, получить на время невосприимчивость к столкновениям и пр.

Возможности игры:

  • Бесконечная погоня за грабителем, чтобы вернуть своё золото и построить дом мечты.
  • Открывайте новые локации.
  • Пробегая через туннели можно исследовать несколько миров за одну пробежку.
  • Возможность играть за Говорящего Тома, Говорящую Анджелу, Говорящего Джинджера, Говорящего Хэнка или Говорящего Бена.
  • Вскрывайте сейфы и находите скрытые сокровища и дополнительные призы.
Скриншоты Говорящий Том: бег за золотом:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыАркады и 2D
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