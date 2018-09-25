Paper.io - увлекательная аркада, отдаленно напоминающая онлайн-змейку, в которой игроки соревнуются друг с другом, пытаясь отхватить как можно больший кусок игрового поля, окрасив его своим цветом. При этом надо беречь свой хвост - стоит противнику дотронуться до него, и для вас игра закончится.

Расслабляться нельзя ни на секунду, даже если кажется что победа у вас в кармане, ведь игра продолжается, пока кто-то не захватит абсолютно всю территорию. Противники в любой момент могут отнять у вас её часть, и будьте уверены - они воспользуются этой возможностью.

Игра не требует подключения к интернету.