Мышь на экране для кота 12.0 для Android
Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
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Bad Piggies HD – создатели Angry Birds предлагают перейти на сторону свиней и наказать зарвавшихся птиц. В головоломке необходимо из запчастей собрать транспортное
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Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Убийца Муравьев 9.51 для Android
Убийца Муравьев – уничтожайте надоедливых насекомых, ползущих по вашему экрану. Муравьи, мухи и мокрицы должны быть раздавлены, тогда как пчел лучше не трогать.