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Paper.io для Android

Paper.io 3.7.4 для Android

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Описание Paper.io 3.7.4 для AndroidОписание   Скачать Paper.io 3.7.4 для AndroidСКАЧАТЬ (55,88 Мб) Скриншоты Paper.io 3.7.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Paper.io 3.7.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Paper.io 3.7.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Paper.io - увлекательная аркада, отдаленно напоминающая онлайн-змейку, в которой игроки соревнуются друг с другом, пытаясь отхватить как можно больший кусок игрового поля, окрасив его своим цветом. При этом надо беречь свой хвост - стоит противнику дотронуться до него, и для вас игра закончится.

Расслабляться нельзя ни на секунду, даже если кажется что победа у вас в кармане, ведь игра продолжается, пока кто-то не захватит абсолютно всю территорию. Противники в любой момент могут отнять у вас её часть, и будьте уверены - они воспользуются этой возможностью.

Игра не требует подключения к интернету.

Скриншоты Paper.io:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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