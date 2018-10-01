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Google Family Link для Android

Google Family Link 1.27.0.212379699 для Android

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Описание Google Family Link 1.27.0.212379699 для AndroidОписание   Скачать Google Family Link 1.27.0.212379699 для AndroidСКАЧАТЬ (15,04 Мб) Скриншоты Google Family Link 1.27.0.212379699 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Google Family Link 1.27.0.212379699 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Family Link 1.27.0.212379699 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Family Link - приложение для родительского контроля от компании Google, благодаря которому можно полностью контролировать, как ваш ребенок использует свое мобильное устройство. Используя данное приложение можно создать для ребенка аккаунт с доступом к большинству сервисов Google и задать для него основные правила.

Ключевые возможности:

  • Отслеживание действий. Получайте отчеты о том, какие приложения он открывает чаще других и сколько времени в них проводит.
  • Управление приложениями.
  • Установка полезных приложений из предложенного списка рекомендованного контента, составленного преподавателями (список рекомендованного контента доступен только на устройствах Android в США и предназначен для родителей детей определенного возраста.).
  • Контроль времени использования.
  • Установка ограничений использования устройства в течение дня и ночи.
  • Блокировка устройства.
  • Отслеживание местоположения устройства (если оно включено, недавно использовалось и подключено к Интернету).
  • Контроль покупок и скачиваний приложений из Play Маркета.
Скриншоты Google Family Link:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google Family Link

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