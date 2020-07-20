Google Authenticator

DuckDuckGo Privacy Browser 5.59.1 для Android
Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности, минимум усилий. Слишком многие считают, что сохранить конфиденциальность в
Говорящая батарея 3.2 для Android
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень заряда батареи. В настройках приложения можно выставить, при каких условиях
Kaspersky QR Scanner 1.3.4.60 для Android
Kaspersky QR Scanner - приложение от популярной антивирусной компании Kaspersky Lab, позволяющее считывать информацию с QR-кодов и предупреждать пользователей о
Orfox 52.9.0esr/TorBrowser-7.5-1/Orfox-1.5.4-RC-1 для Android
Защищённый браузер для Android на основе Firefox, работающий через сеть Tor, что существенно повышает безопасность и анонимность серфинга в Интернете. Предлагает все
App Lock 2.3.0 для Android
App Lock - утилита, при помощи которой можно закрыть доступ к некоторым приложениям при помощи пароля. При попытке запустить закрытое приложение будет предложено
Kaspersky Safe Kids 1.15.0.101 для Android
Kaspersky Safe Kids - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью