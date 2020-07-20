Google Authenticator - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого пользователь сможет обеспечить дополнительный уровень защиты своего аккаунта Google от взлома, путем создания кодов двухэтапной аутентификации.

При использовании этой функции для входа в аккаунт необходимо вводить не только пароль, но и код, сгенерированный приложением. Программа позволяет создавать коды даже в режиме полета, а также умеет работать с несколькими аккаунтами.

Чтобы включить двухэтапную аутентификацию для своего аккаунта Google, необходимо на ПК зайти на страницу accounts.google.com/security.