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Google Authenticator для Android

Google Authenticator 5.10 для Android

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Описание Google Authenticator 5.10 для AndroidОписание   Скачать Google Authenticator 5.10 для AndroidСКАЧАТЬ (7,93 Мб) Скриншоты Google Authenticator 5.10 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Google Authenticator 5.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Authenticator 5.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Authenticator - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого пользователь сможет обеспечить дополнительный уровень защиты своего аккаунта Google от взлома, путем создания кодов двухэтапной аутентификации.

При использовании этой функции для входа в аккаунт необходимо вводить не только пароль, но и код, сгенерированный приложением. Программа позволяет создавать коды даже в режиме полета, а также умеет работать с несколькими аккаунтами.

Чтобы включить двухэтапную аутентификацию для своего аккаунта Google, необходимо на ПК зайти на страницу accounts.google.com/security.

Что нового в Google Authenticator 5.10 для Android?
  • Добавлена возможность переноса аккаунтов на другое устройство, например при смене телефона.
  • Обновлен дизайн приложения.
Google Authenticator
Google Authenticator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 8.x, 8.x, 9.x, 9.x, 9.x, 10.x, 10.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 830
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google Authenticator

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