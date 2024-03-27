Norton App Lock для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.3.525 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Локеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 253 | Статистика
Размер:5,13 Мб
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Norton App Lock скриншот № 4

Norton App Lock – охраняет вашу частную жизнь от посторонних глаз и защищает от злоумышленников.

Установив утилиту, у вас появится возможность заблокировать выбранные приложения, установить пароль на определенную папку, установить родительский контроль и воспользоваться функцией Anti-Theft при потере устройства (если кто-то будет пытаться подобрать пароль, то приложение сделает фото).

В качестве способов защиты используют PIN-код, текстовый пароль или графический ключ. Если у вас возникли затруднения с выбором программ, требующих блокировки, можно воспользоваться рекомендациями утилиты.

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