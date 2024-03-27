Norton App Lock – охраняет вашу частную жизнь от посторонних глаз и защищает от злоумышленников.

Установив утилиту, у вас появится возможность заблокировать выбранные приложения, установить пароль на определенную папку, установить родительский контроль и воспользоваться функцией Anti-Theft при потере устройства (если кто-то будет пытаться подобрать пароль, то приложение сделает фото).

В качестве способов защиты используют PIN-код, текстовый пароль или графический ключ. Если у вас возникли затруднения с выбором программ, требующих блокировки, можно воспользоваться рекомендациями утилиты.