TOTP Authenticator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.92 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,27 Мб
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TOTP Authenticator - это приложение, которое обеспечивает дополнительный уровень защиты для ваших онлайн-аккаунтов. Оно позволяет легко добавить двухфакторную аутентификацию (2FA), генерируя одноразовые токены на вашем устройстве. Эти токены используются в сочетании с вашим паролем, обеспечивая непреодолимую защиту от хакеров.

Основные возможности приложения TOTP Authenticator:

  • Cloud Sync: Создавайте резервные копии ваших 2FA-кодов на Google Drive, обеспечивая безопасное облачное хранение и восстановление данных.
  • Расширение браузера: Удобное добавление кодов 2FA в браузер на рабочем столе с помощью одного нажатия.
  • Темная тема: Легкий переход между светлым и темным режимом для удобства пользователей.
  • Организация через ярлыки: Группируйте и управляйте учетными записями с помощью встроенных ярлыков и функции поиска.
  • Поддержка множества платформ: Синхронизация на Android и iOS, обеспечивая перенос данных между устройствами.
  • Использование нескольких устройств: Создание резервных копий в облаке и автономных копий для удобного переноса на другие устройства.
  • Обширная поддержка аккаунтов: Работа с большинством сервисов, предлагающих 2FA.
  • Поддержка нескольких языков: Интуитивное использование на 7 поддерживаемых языках.
  • Несколько виджетов: Добавление виджетов на главный экран для быстрого доступа к учетным записям.
  • Персонализация: Установка уникальных значков для учетных записей для лучшей идентификации.
  • Биометрическая безопасность: Защита учетных записей с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или PIN-кода.
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