TOTP Authenticator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.92 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BinaryBoot
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,27 Мб
|СКАЧАТЬ
TOTP Authenticator - это приложение, которое обеспечивает дополнительный уровень защиты для ваших онлайн-аккаунтов. Оно позволяет легко добавить двухфакторную аутентификацию (2FA), генерируя одноразовые токены на вашем устройстве. Эти токены используются в сочетании с вашим паролем, обеспечивая непреодолимую защиту от хакеров.
Основные возможности приложения TOTP Authenticator:
- Cloud Sync: Создавайте резервные копии ваших 2FA-кодов на Google Drive, обеспечивая безопасное облачное хранение и восстановление данных.
- Расширение браузера: Удобное добавление кодов 2FA в браузер на рабочем столе с помощью одного нажатия.
- Темная тема: Легкий переход между светлым и темным режимом для удобства пользователей.
- Организация через ярлыки: Группируйте и управляйте учетными записями с помощью встроенных ярлыков и функции поиска.
- Поддержка множества платформ: Синхронизация на Android и iOS, обеспечивая перенос данных между устройствами.
- Использование нескольких устройств: Создание резервных копий в облаке и автономных копий для удобного переноса на другие устройства.
- Обширная поддержка аккаунтов: Работа с большинством сервисов, предлагающих 2FA.
- Поддержка нескольких языков: Интуитивное использование на 7 поддерживаемых языках.
- Несколько виджетов: Добавление виджетов на главный экран для быстрого доступа к учетным записям.
- Персонализация: Установка уникальных значков для учетных записей для лучшей идентификации.
- Биометрическая безопасность: Защита учетных записей с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или PIN-кода.
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Отзывы о программе TOTP Authenticator
Admin
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