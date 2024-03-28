TOTP Authenticator - это приложение, которое обеспечивает дополнительный уровень защиты для ваших онлайн-аккаунтов. Оно позволяет легко добавить двухфакторную аутентификацию (2FA), генерируя одноразовые токены на вашем устройстве. Эти токены используются в сочетании с вашим паролем, обеспечивая непреодолимую защиту от хакеров.

Основные возможности приложения TOTP Authenticator: