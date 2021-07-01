Pure Tuber для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.12.4.004 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,32 Мб
СКАЧАТЬ
Pure Tuber скриншот № 1
Pure Tuber скриншот № 2
Pure Tuber скриншот № 3
Pure Tuber скриншот № 4

Pure Tuber - блокировщик рекламы для устройств Android, который блокирует абсолютно всю рекламу при просмотре видеороликов, а также позволяющий быстро и просто скачивать любое количество видео с YouTube на свое мобильное устройство.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно нажать на иконку видео, и Pure Tuber начнёт проигрывать видео. При необходимости можно выбрать имя файла, качество звука и видео, и запустите скачивание, чтобы сохранить видеоролик на своё устройство за считанные секунды.

Основные возможности Pure Tuber:

  • Блокировка рекламы при просмотре видеороликов.
  • Загрузка всех понравившихся видео с YouTube.
  • Блокирование нежелательных всплывающих окон.
  • Блокирует все видеообъявления и позволяет воспроизводить видео в фоновом режиме или в режиме «Картинка в картинке.
  • Видео можно сохранять напрямую в формате MP3 или M4A без дополнительного преобразования видео в аудио.
  • Работа в фоновом режиме.
  • Возможность загружать в пакетном режиме плейлист YouTube, каналы, на которые вы подписаны, видео из личных плейлистов или различных категорий.
  • Максимальное разрешение видео по умолчанию.
  • При загрузке видео доступны различные разрешения видео, включая 720p, 1080p HD, 2k HD и даже 4K.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Adblocker BrowserAdblocker Browser 80.0.2016123380

Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы, который без проблем позволяет блокировать...

скачать ExpressVPNExpressVPN 10.0.0

Бесплатное Android-приложение, которое обеспечивает быстрый и безопасный веб-серфинг всего...

скачать MEGAMEGA 4.1.6 (384)

Безопасное облачное хранилище и чат для Android-смартфонов и планшетов. Данные шифруют и...

скачать NordVPNNordVPN 3.13.3

Мобильное приложение, которое позволяет насладиться конфиденциальным и безопасным...

скачать Parental Control KrohaParental Control Kroha 3.3.5

Приложение для родительского контроля, с помощью которого можно осуществлять удаленный...

скачать Google AuthenticatorGoogle Authenticator 5.10

Google Authenticator – создает дополнительную защиту вашего аккаунта Google при помощи генерирования...

Отзывы о программе Pure Tuber

Admin

Отзывов о программе Pure Tuber 2.12.4.004 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв