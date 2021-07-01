Pure Tuber для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.12.4.004 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pure Tuber Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,32 Мб
|СКАЧАТЬ
Pure Tuber - блокировщик рекламы для устройств Android, который блокирует абсолютно всю рекламу при просмотре видеороликов, а также позволяющий быстро и просто скачивать любое количество видео с YouTube на свое мобильное устройство.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно нажать на иконку видео, и Pure Tuber начнёт проигрывать видео. При необходимости можно выбрать имя файла, качество звука и видео, и запустите скачивание, чтобы сохранить видеоролик на своё устройство за считанные секунды.
Основные возможности Pure Tuber:
- Блокировка рекламы при просмотре видеороликов.
- Загрузка всех понравившихся видео с YouTube.
- Блокирование нежелательных всплывающих окон.
- Блокирует все видеообъявления и позволяет воспроизводить видео в фоновом режиме или в режиме «Картинка в картинке.
- Видео можно сохранять напрямую в формате MP3 или M4A без дополнительного преобразования видео в аудио.
- Работа в фоновом режиме.
- Возможность загружать в пакетном режиме плейлист YouTube, каналы, на которые вы подписаны, видео из личных плейлистов или различных категорий.
- Максимальное разрешение видео по умолчанию.
- При загрузке видео доступны различные разрешения видео, включая 720p, 1080p HD, 2k HD и даже 4K.
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Admin
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