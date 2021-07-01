Pure Tuber - блокировщик рекламы для устройств Android, который блокирует абсолютно всю рекламу при просмотре видеороликов, а также позволяющий быстро и просто скачивать любое количество видео с YouTube на свое мобильное устройство.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно нажать на иконку видео, и Pure Tuber начнёт проигрывать видео. При необходимости можно выбрать имя файла, качество звука и видео, и запустите скачивание, чтобы сохранить видеоролик на своё устройство за считанные секунды.

Основные возможности Pure Tuber: