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Boxing Star для Android

Boxing Star 1.3.1 для Android

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Описание Boxing Star 1.3.1 для AndroidОписание   Скачать Boxing Star 1.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (29,98 Мб) Скриншоты Boxing Star 1.3.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Boxing Star 1.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Boxing Star 1.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Boxing Star - окунитесь в мир большого бокса! Попробуйте пройти путь от обычного уличного боксера до чемпиона мира. Тренируйте свои навыки, приобретайте лучшую спортивную экипировку и вырабатывайте собственную тактику ведения боя.

Начать придется с любительских боев в подворотнях и подвалах, но при должной настойчивости, упорных тренировках и упорстве, можно попасть в мир элиты и собирать полные залы с лучшими чемпионами. Нокаутируйте противников и получайте дополнительные бонусы!

Особенности:

  • Оттачивайте хуки, джебы, апперкоты и уходы от ударов противника, чтобы стать самым опасным и неудобным соперником в ринге.
  • Пройдите весь путь от уличного бойца до звезды мирового бокса.
  • Вступайте в кланы.
  • Прокачивайте собственные навыки и выработайте свой собственный стиль ведения боя.
  • Борьба с другими игроками в режиме Лиги - докажите что именно ты самый лучший.
  • Выбирайте собственного менеджера.
  • Нокаутируйте противников и получайте дополнительные бонусы.
Скриншоты Boxing Star:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт - Симуляторы
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