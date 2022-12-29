Walken для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Спорт - NFT
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:103,32 Мб
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Walken - необычная криптоигра на блокчейне, в которой можно зарабатывать деньги. Жанр данной игры можно определить как move-to-earn, т.е. за каждую 1000 шагов в реальной жизни, игроки начисляют 1 Gem, с помощью которых можно улучшать своих игровых персонажей CAThlete (Катлет).

За соревнования с другими игроками можно получать токены WLKN, которые в свою очередь можно использовать как для повышения уровня и характеристик Катлетов, или для покупки NFT-предметов на рынке, так и для обмена на криптовалютной бирже BYBIT. У разработчиков имеются планы помещать данные токены в стейкинг. Для того чтобы виводыть токены потребуется сначала прокачать своего персонажа минимум до 6 левела, после чего его можно будет конвертировать в NFT и при желании также продать на маркетплейсе. Кроме того стоит помнить что для вывода токенов вам понадобится некоторое количество монет SOL сети Solana, используемой для выплаты комиссии.

С каждым повышением уровня CAThlete растут и его характеристики — сила (Strength), скорость (Speed) и выносливость (Stamina). Также некоторое влияние на результат поединка оказывает количество пройденных за 24 часа шагов, и в некторых случая это может оказать решающий вклад. На встроенном маркетплейсе игроки могут покупать или продавать различный NFT-инвентарь, включая одежду, обувь и бустеры, а также самих Катлетов. Кроме того Катлетов можно разводить, причем их количество увеличивает награду за пройденные шаги.

В целом, игра достаточно увлекательная, и точно найдет своих поклонников, особенно если учесть тот факт, что без особых вложений можно даже немного подзаработать, просто гуляя и периодически заходя в приложение и соревнуясь там с другими игроками.

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Отзывы о программе Walken

CAThlete про Walken 0.9.0 [29-12-2022]

Игра норм, можна позалипать. Берите бонус код, кому надо и забирайте плюшки LMEGHTK
После регистрации дадут 10 гемов, 5 WLKN и 100 ягод
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