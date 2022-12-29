Walken - необычная криптоигра на блокчейне, в которой можно зарабатывать деньги. Жанр данной игры можно определить как move-to-earn, т.е. за каждую 1000 шагов в реальной жизни, игроки начисляют 1 Gem, с помощью которых можно улучшать своих игровых персонажей CAThlete (Катлет).

За соревнования с другими игроками можно получать токены WLKN, которые в свою очередь можно использовать как для повышения уровня и характеристик Катлетов, или для покупки NFT-предметов на рынке, так и для обмена на криптовалютной бирже BYBIT. У разработчиков имеются планы помещать данные токены в стейкинг. Для того чтобы виводыть токены потребуется сначала прокачать своего персонажа минимум до 6 левела, после чего его можно будет конвертировать в NFT и при желании также продать на маркетплейсе. Кроме того стоит помнить что для вывода токенов вам понадобится некоторое количество монет SOL сети Solana, используемой для выплаты комиссии.

С каждым повышением уровня CAThlete растут и его характеристики — сила (Strength), скорость (Speed) и выносливость (Stamina). Также некоторое влияние на результат поединка оказывает количество пройденных за 24 часа шагов, и в некторых случая это может оказать решающий вклад. На встроенном маркетплейсе игроки могут покупать или продавать различный NFT-инвентарь, включая одежду, обувь и бустеры, а также самих Катлетов. Кроме того Катлетов можно разводить, причем их количество увеличивает награду за пройденные шаги.

В целом, игра достаточно увлекательная, и точно найдет своих поклонников, особенно если учесть тот факт, что без особых вложений можно даже немного подзаработать, просто гуляя и периодически заходя в приложение и соревнуясь там с другими игроками.