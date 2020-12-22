Mini Football для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miniclip.com
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|156,23 Мб
|СКАЧАТЬ
Mini Football - мобильная игра, которая не оставит равнодушным ни одного поклонника футбола. Можно выбирать тактику на игру, выпускать на поле только лучших из лучших, прокачивать игроков, менять им амуницию, управлять игроками во время матча и конечно забивать голы.
Выигрывая, вам будут открываться новые стадионы, лиги и турниры, выпадать больше игровой валюты, но также будут попадаться более сильные противники. Поэтому стоит серьезно подойти к прокачке игроков и освоению элементов управления - поскольку чем выше вы заберетесь, тем больше будет цена даже самой мизерной ошибки.
Кроме этого можно собирать игроков (от обычных до эпических), и улучшать их, чтобы сделать свою команду самым опасным соперником на поле. Помимо подбора игроков, можно полностью менять облик команды с помощью более чем 100 элементов - уникальные логотипы, футболки, шорты, гетры и бутсы, более 30 уникальных национальных комплектов формы, а также мячи и название вашей команды.
Покоряйте списки лидеров, выигрывайте шикарные награды, проходите путь от Бронзовой лиги до Лиги всех звезд — сражаясь за возможность повышения и получения еще более ценных призов.
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