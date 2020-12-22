Mini Football для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:156,23 Мб
СКАЧАТЬ
Mini Football скриншот № 2
Mini Football скриншот № 3
Mini Football скриншот № 4

Mini Football - мобильная игра, которая не оставит равнодушным ни одного поклонника футбола. Можно выбирать тактику на игру, выпускать на поле только лучших из лучших, прокачивать игроков, менять им амуницию, управлять игроками во время матча и конечно забивать голы.

Выигрывая, вам будут открываться новые стадионы, лиги и турниры, выпадать больше игровой валюты, но также будут попадаться более сильные противники. Поэтому стоит серьезно подойти к прокачке игроков и освоению элементов управления - поскольку чем выше вы заберетесь, тем больше будет цена даже самой мизерной ошибки.

Кроме этого можно собирать игроков (от обычных до эпических), и улучшать их, чтобы сделать свою команду самым опасным соперником на поле. Помимо подбора игроков, можно полностью менять облик команды с помощью более чем 100 элементов - уникальные логотипы, футболки, шорты, гетры и бутсы, более 30 уникальных национальных комплектов формы, а также мячи и название вашей команды.

Покоряйте списки лидеров, выигрывайте шикарные награды, проходите путь от Бронзовой лиги до Лиги всех звезд — сражаясь за возможность повышения и получения еще более ценных призов.

ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

скачать Skeet ShootingSkeet Shooting 1.21

Skeet Shooting - в этой игре вы должны стрелять по вылетающим мишеням. Игра ведется в четырех...

скачать SkeetShootSkeetShoot 2.0

SkeetShoot - эмулятор стендовой стрельбы. Как только вы дадите старт, через равные промежутки времени будут вылетать по две мишени, которые нужно поразить из ружья...

скачать Mini Golf'Oid FreeMini Golf'Oid Free 5.0

Mini Golf'Oid Free - симулятор мини-гольфа. Множество уровней, интереснейшие препятствия. От этой...

скачать Red Bull Air RaceRed Bull Air Race 1.73

Red Bull Air Race – попробуйте свои силы в воздушных гонах Red Bull. В новом сезоне вам станут...

скачать Finger BowlingFinger Bowling 2.9

Finger Bowling - боулинг в вашем кармане. Играйте в любимую игру на Android-смартфоне. Вы можете...

скачать Touchgrind BMXTouchgrind BMX 1.26

Touchgrind BMX – данный симулятор привлечет внимание всех любителей и профессионалов...

Отзывы о программе Mini Football

Admin

Отзывов о программе Mini Football 1.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв