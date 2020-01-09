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Football Penalty для Android

Football Penalty 1.93 для Android

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Описание Football Penalty 1.93 для AndroidОписание   Скачать Football Penalty 1.93 для AndroidСКАЧАТЬ (13,73 Мб) Скриншоты Football Penalty 1.93 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Football Penalty 1.93 для AndroidСтатистика   Отзывы о Football Penalty 1.93 для AndroidОтзывы (0)  
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Football Penalty - спортивный симулятор, в котором игрок может потренироваться в пробивании 11-метровых штрафных ударов, по очереди выступая в качестве нападающего и вратаря. В приложении простое и интуитивно понятное управление.

В меню выберите количество ударов по воротам и нажмите "Play". Когда Вы нападающий, коснитесь угол ворот, в который посылаете мяч. Когда Вы вратарь, коснитесь угол ворот, в котором ловите мяч. Проверьте свою интуицию. Угадайте направление прыжка вратаря или удара нападающего.

В меню можно выбрать количество ударов по воротам от 5 до 50. В каждой серии ударов по воротам сохраняются лучший и последний результаты. Забейте максимальное количество голов при минимальном количестве пропущенных мячей.

Football Penalty
Football Penalty
Football Penalty
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
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Отзывы о программе Football Penalty

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