Football Penalty - спортивный симулятор, в котором игрок может потренироваться в пробивании 11-метровых штрафных ударов, по очереди выступая в качестве нападающего и вратаря. В приложении простое и интуитивно понятное управление.

В меню выберите количество ударов по воротам и нажмите "Play". Когда Вы нападающий, коснитесь угол ворот, в который посылаете мяч. Когда Вы вратарь, коснитесь угол ворот, в котором ловите мяч. Проверьте свою интуицию. Угадайте направление прыжка вратаря или удара нападающего.

В меню можно выбрать количество ударов по воротам от 5 до 50. В каждой серии ударов по воротам сохраняются лучший и последний результаты. Забейте максимальное количество голов при минимальном количестве пропущенных мячей.