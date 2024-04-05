Touchgrind BMX для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.39 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Симуляторы - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 315 | Статистика
Размер:128,22 Мб
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Touchgrind BMX скриншот № 4

Touchgrind BMX – симулятор велосипедного спорта, а именно - велосипедного мотокросса или BMX. Станьте профессионалом этого захватывающего вида спорта и выполняйте ошеломляющие трюки в различных уголках планеты.

Как и в реальном виде спорта, научиться кататься на велосипеде BMX не так уж и сложно, а вот достигнуть мастерства в выполнении трюков может понадобиться много времени. Реализм Touchgrind BMX находится на высоком уровне и при прохождении трассы, вам придется учитывать класс велосипеда, тип покрытия, погодные и другие условия.

Красочная графика, реалистичное поведение велосипеда, отменное звуковое сопровождение – все это вас ожидает в симуляторе.

 

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