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The Walking Dead: Road to Survival для Android

The Walking Dead: Road to Survival 14.0.3.67106 для Android

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Описание The Walking Dead: Road to Survival 14.0.3.67106 для AndroidОписание   Скачать The Walking Dead: Road to Survival 14.0.3.67106 для AndroidСКАЧАТЬ (39,54 Мб) Скриншоты The Walking Dead: Road to Survival 14.0.3.67106 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика The Walking Dead: Road to Survival 14.0.3.67106 для AndroidСтатистика   Отзывы о The Walking Dead: Road to Survival 14.0.3.67106 для AndroidОтзывы (0)  
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The Walking Dead: Road to Survival — захватывающая ролевая стратегия по мотивам одноименных комиксов Роберта Киркмана, в которой игроку предстоит сплотить вокруг себя группу выживших (Мишон, Рик, Карл!!! и пр.), и сражаться как с толпами зомби, так и с другими выжившими (заклятые соперники Губернатор и Ниган ждут вас).

Необходимо тщательно продумывать стратегию, атаковать наиболее уязвимые места соперника и стараться использовать сильные стороны каждого персонажа. Также не следует забывать о постройке собственной базы для защиты от ходячих. Но будьте начеку — тот ужас, что царит за стенами города — еще не самое страшное, ведь жизнь персонажей будет зависеть от ваших решений.

Ключевые особенности игры:

  • Состязайся с выжившими и ходячими мертвецами.
  • Особые приемы ближнего и дальнего боя.
  • Огромный арсенал смертоносного оружия (катана Мишон, револьвер Рика, бейсбольная бита Нигана и пр.).
  • Возможность искать и нанимать других выживших из мира «Ходячих мертвецов» (у каждого из них своя особенная тактика ведения боя).
  • Апгрейд выживших, улучшение их тактики ведения боя, навыков обращения с оружием и умений.
  • 3D-карта с местами из комиксов «Ходячие мертвецы»
  • Возможность постройки собственной базы.
  • Набеги в режиме PvP на вражеские фракции в онлайн-режиме Всеобщей войны ради ресурсов.
  • Возможность вступать в альянсы и играть с друзьями.
  • Сюжетная линия зависит от решений игрока, поэтому каждая кампания в игре уникальна.
Скриншоты The Walking Dead: Road to Survival:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСтратегии - Ролевые, RPG
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Отзывы о программе The Walking Dead: Road to Survival

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