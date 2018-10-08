Дракономания 4.0.0 для Android
Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
War and Magic 1.1.52.106080 для Android
Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания
Полцарства за Принцессу 3 2.0 для Android
Полцарства за Принцессу 3 – популярная игра для iOS теперь на Android. Игра содержит в себе признаки тайм-менеджмента, симулятора и стратегии одновременно. Руки
VirCities 3.0.0 для Android
VirCities - стратегия для Android, которая представляет собой политико-экономический симулятор, призванный проверить вашу способность к политическим играм и
Rise of Civilizations 1.0.5.23 для Android
Постройте свою цивилизацию! Выбирайте одну из 8 доступных наций, призовите героя, который поведет ваши войска за собой, стройте новые здания и защитные сооружения,
Герои Камелота 8.2.0 для Android
Герои Камелота – легендарный замок короля Артура пал от армий Черного Рыцаря. Король Артур и Мерлин не в состоянии справиться с врагом и ждут помощи отважного героя,