The Walking Dead: Road to Survival — захватывающая ролевая стратегия по мотивам одноименных комиксов Роберта Киркмана, в которой игроку предстоит сплотить вокруг себя группу выживших (Мишон, Рик, Карл!!! и пр.), и сражаться как с толпами зомби, так и с другими выжившими (заклятые соперники Губернатор и Ниган ждут вас).

Необходимо тщательно продумывать стратегию, атаковать наиболее уязвимые места соперника и стараться использовать сильные стороны каждого персонажа. Также не следует забывать о постройке собственной базы для защиты от ходячих. Но будьте начеку — тот ужас, что царит за стенами города — еще не самое страшное, ведь жизнь персонажей будет зависеть от ваших решений.

Ключевые особенности игры: