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Rise Up для Android

Rise Up 1.3.1 для Android

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Описание Rise Up 1.3.1 для AndroidОписание   Скачать Rise Up 1.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (38,12 Мб) Скриншоты Rise Up 1.3.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Rise Up 1.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Rise Up 1.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Rise Up - захватывающая аркада, в которой игроку для достижения высоких результатов придется проявить максимум сосредоточенности, внимания и реакции. Необходимо всеми силами помочь воздушному шарику подняться как можно выше, защищая его, с помощью специального щита, от различных опасностей, ведь если позволить шарику коснуться какого-либо объекта, то он сразу же лопнет и придется все начинать с самого начала.

Управлять щитом очень легко, но гораздо сложнее достичь высоких результатов. Для прохождения уровней можно использовать инерцию предметов и силу гравитации, огибая или разбивая препятствия. Присутствует возможность соревноваться с друзьями и другими игроками, стараясь занять как можно лучшее место в таблице лидеров.

Основные возможности игры:

  • Абсолютно бесплатная и не требует никаких внутренних оплат.
  • Наличие множества режимов с разными уровнями сложности.
  • Рандомная генерация уровней, что позволяет избежать повторений.
  • Возможность разблокировать новые шарики с другим дизайном.
  • Простое управление и интуитивно понятный интерфейс.
  • Таблица лидеров.
  • Огромное количество всевозможных препятствий.
  • Малое потребление системных ресурсов.
Скриншоты Rise Up:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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