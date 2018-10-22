Rise Up - захватывающая аркада, в которой игроку для достижения высоких результатов придется проявить максимум сосредоточенности, внимания и реакции. Необходимо всеми силами помочь воздушному шарику подняться как можно выше, защищая его, с помощью специального щита, от различных опасностей, ведь если позволить шарику коснуться какого-либо объекта, то он сразу же лопнет и придется все начинать с самого начала.

Управлять щитом очень легко, но гораздо сложнее достичь высоких результатов. Для прохождения уровней можно использовать инерцию предметов и силу гравитации, огибая или разбивая препятствия. Присутствует возможность соревноваться с друзьями и другими игроками, стараясь занять как можно лучшее место в таблице лидеров.

Основные возможности игры: