Вормикс 2.5.8 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Angry Birds Epic 2.7.27111.4638 для Android
Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на Свинском острове сражаются с Королем Свиней, Свиномагом, Принцем
Spaces 1.1 для Android
Spaces - увлекательный космический таймкиллер для мобильных устройств на базе Android, в котором необходимо помочь планетам выжить в жестоком космосе, всеми силами
Мышь на экране для кота 12.0 для Android
Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
Chicken Invaders 2 1.15ggl для Android
Спасите Солнечную систему от нашествия куриц. Продвигайтесь от планеты к планете сквозь волны захватчиков, избегайте попаданий яиц и собирайте бонусы для повышения
Angry Birds 2 2.17.2 для Android
Angry Birds 2 – во второй части игры, помимо традиционной стрельбы из рогатки, придется применить стратегические навыки. Теперь к выбору птиц нужно подходить