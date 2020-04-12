Игра для котов, для кошек и для людей, которым нравятся мыши. В игре Мышь на экране для кота вас ждут реалистичные движения мыши, реалистичные звуки и царапанья.

В этой игре вы сами можете выступить в роли кота, который, как проворный охотник, высматривает и ловит мышь.

Нет возможности завести мышь дома, или вы этого не хотите, то попробуйте завести мышь в своем смартфоне. Она никогда не попросит есть и не повредит вам мебель. Даже заряд аккумулятора будет расходовать очень бережно.

Ни для кого не секрет, что мышь на экране для кота и людей может заинтересовать вашего домашнего питомца и сделать его жизнь веселее. Если кота или кошку нечем занять, то дайте вашему любимцу погонять мышь на экране смартфона.

Данное приложение будет особенно интересно маленьким котятам и котам-подросткам, но и игривые коты и кошки повзрослее тоже будут не против занять себя на 15-20 минут игрой с этой мышью.