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Мышь на экране для кота для Android

Мышь на экране для кота 18.0 для Android

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Описание Мышь на экране для кота 18.0 для AndroidОписание   Скачать Мышь на экране для кота 18.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,11 Мб) Скриншоты Мышь на экране для кота 18.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Мышь на экране для кота 18.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мышь на экране для кота 18.0 для AndroidОтзывы (1)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Игра для котов, для кошек и для людей, которым нравятся мыши. В игре Мышь на экране для кота вас ждут реалистичные движения мыши, реалистичные звуки и царапанья.

В этой игре вы сами можете выступить в роли кота, который, как проворный охотник, высматривает и ловит мышь.
Нет возможности завести мышь дома, или вы этого не хотите, то попробуйте завести мышь в своем смартфоне. Она никогда не попросит есть и не повредит вам мебель. Даже заряд аккумулятора будет расходовать очень бережно.

Ни для кого не секрет, что мышь на экране для кота и людей может заинтересовать вашего домашнего питомца и сделать его жизнь веселее. Если кота или кошку нечем занять, то дайте вашему любимцу погонять мышь на экране смартфона.

Данное приложение будет особенно интересно маленьким котятам и котам-подросткам, но и игривые коты и кошки повзрослее тоже будут не против занять себя на 15-20 минут игрой с этой мышью.

Что нового в Мышь на экране для кота 18.0 для Android?
  • Улучшена стабильность
Мышь на экране для кота
Мышь на экране для кота
Мышь на экране для кота
Мышь на экране для кота
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 378
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Мышь на экране для кота

Ян про Мышь на экране для кота 12.0 для Android [17-02-2020]

Хахаха! Классное приложение! Первый раз вижу как играет кот!
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