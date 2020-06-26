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Ресторан Малыша Панды для Android

Ресторан Малыша Панды 8.43.00.11 для Android

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Описание Ресторан Малыша Панды 8.43.00.11 для AndroidОписание   Скачать Ресторан Малыша Панды 8.43.00.11 для AndroidСКАЧАТЬ (47,46 Мб) Скриншоты Ресторан Малыша Панды 8.43.00.11 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Ресторан Малыша Панды 8.43.00.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ресторан Малыша Панды 8.43.00.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Ресторан Малыша Панды – приглашает отведать вкусные и аппетитные блюда, приготовленные малышом.

Сначала научитесь готовить омлет, а потом переходите к более сложным блюдам. Используйте говядину, грибы, яйца, комбинируйте и смешивайте ингредиенты, что бы клиенты возвращались снова и снова.

На кухне в вашем распоряжении будут котелок, бледер, печка, с помощью которых можно приготовить маленький кулинарный шедевр. Порошок перца чили или соус из морепродуктов сделают вкус ваших блюд неповторимым.

С помощью игры малыши получат основное представление о том, как работает кухня, и как готовятся вкусные блюда. Оформление в мультяшном стиле и животные в качестве клиентов могут увлечь тех малышей, кто мечтает стать шеф-поваром или просто любит вкусно поесть.

Ресторан Малыша Панды
Ресторан Малыша Панды
Ресторан Малыша Панды
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 432
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Ресторан Малыша Панды

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