Ресторан Малыша Панды – приглашает отведать вкусные и аппетитные блюда, приготовленные малышом.

Сначала научитесь готовить омлет, а потом переходите к более сложным блюдам. Используйте говядину, грибы, яйца, комбинируйте и смешивайте ингредиенты, что бы клиенты возвращались снова и снова.

На кухне в вашем распоряжении будут котелок, бледер, печка, с помощью которых можно приготовить маленький кулинарный шедевр. Порошок перца чили или соус из морепродуктов сделают вкус ваших блюд неповторимым.

С помощью игры малыши получат основное представление о том, как работает кухня, и как готовятся вкусные блюда. Оформление в мультяшном стиле и животные в качестве клиентов могут увлечь тех малышей, кто мечтает стать шеф-поваром или просто любит вкусно поесть.