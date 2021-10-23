Bad Piggies HD для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.3141 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Аркады и 2D - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 170 | Статистика
Размер:83,5 Мб
СКАЧАТЬ
Bad Piggies HD скриншот № 1
Bad Piggies HD скриншот № 2
Bad Piggies HD скриншот № 3
Bad Piggies HD скриншот № 4

Bad Piggies HD – головоломка от создателей игры про злых птичек и коварных свинок. На этот раз вам предстоит принять сторону свиней и проучить обнаглевших птиц.

Для этого, в распоряжение хитрых свиней будут находиться определенные наборы запчастей. Из них нужно соорудить некое подобие транспортного средства, которое должно добраться до места назначения и не развалиться по пути, ну или развалиться в необходимом месте. Помогите свиньям отомстить птицам и создавайте совершенно безумные ездящие, ползающие и летающие аппараты.

Старайтесь заработать как можно больше звезд – это даст вам возможность открыть дополнительных 40 уровней. Не стесняйтесь перепроходить уровни, так как для достижения всех целей нужно конструировать различные устройства с разными способами управления. Если возникли трудности, подсказка всегда покажет какие аппараты можно построить из предложенных запчастей.

 

ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

скачать Angry Birds 2Angry Birds 2 2.58.2

Angry Birds 2 – во второй части игры, помимо традиционной стрельбы из рогатки, придется...

скачать Zombie Age 2Zombie Age 2 1.3.1

Zombie Age 2 – ваш город превратился в руины, кишащими зомби и другой нечистью. Все запасы в...

скачать Angry Birds ClassicAngry Birds Classic 8.0.3

Angry Birds Classic – помогите сердитым птичкам сокрушить коварных свиней и возвратить...

скачать Helix JumpHelix Jump 3.9.2

Увлекательная аркада для Android, в которой игроку предстоит спускать прыгающий шарик с...

скачать Tank HeroTank Hero 1.5.13

Tank Hero - знаменитые танчики для Android. Против вас выступят пять видов танков противника,...

скачать RiderRider 1.2.1

Необычные аркадные гонки с отличной физикой и довольно простой графикой. Управление...

Отзывы о программе Bad Piggies HD

Admin

Отзывов о программе Bad Piggies HD 2.4.3141 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв