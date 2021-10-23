Bad Piggies HD для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.3141 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Rovio Entertainment Ltd
|Категории:
|Аркады и 2D - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 170 | Статистика
|Размер:
|83,5 Мб
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Bad Piggies HD – головоломка от создателей игры про злых птичек и коварных свинок. На этот раз вам предстоит принять сторону свиней и проучить обнаглевших птиц.
Для этого, в распоряжение хитрых свиней будут находиться определенные наборы запчастей. Из них нужно соорудить некое подобие транспортного средства, которое должно добраться до места назначения и не развалиться по пути, ну или развалиться в необходимом месте. Помогите свиньям отомстить птицам и создавайте совершенно безумные ездящие, ползающие и летающие аппараты.
Старайтесь заработать как можно больше звезд – это даст вам возможность открыть дополнительных 40 уровней. Не стесняйтесь перепроходить уровни, так как для достижения всех целей нужно конструировать различные устройства с разными способами управления. Если возникли трудности, подсказка всегда покажет какие аппараты можно построить из предложенных запчастей.
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