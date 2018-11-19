YouTube Music - музыкальный стриминговый сервис от компании Google, который предоставляет доступ к официальным трекам любимых исполнителей, а также позволяет смотреть видеоролики без рекламы, слушать их в фоне и загружать для оффлайн просмотра.

Приложение предлагает рекомендованные плейлисты, которые будут динамически подстраиваться под пользователя. Данные миксы будут подбираться на основании личных предпочтений пользователя, местоположения, а также времени суток и прочих критериев.

Основные возможности приложения: