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YouTube Music для Android

YouTube Music 2.57.52 для Android

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Описание YouTube Music 2.57.52 для AndroidОписание   Скачать YouTube Music 2.57.52 для AndroidСКАЧАТЬ (20,55 Мб) Скриншоты YouTube Music 2.57.52 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика YouTube Music 2.57.52 для AndroidСтатистика   Отзывы о YouTube Music 2.57.52 для AndroidОтзывы (0)  
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YouTube Music - музыкальный стриминговый сервис от компании Google, который предоставляет доступ к официальным трекам любимых исполнителей, а также позволяет смотреть видеоролики без рекламы, слушать их в фоне и загружать для оффлайн просмотра.

Приложение предлагает рекомендованные плейлисты, которые будут динамически подстраиваться под пользователя. Данные миксы будут подбираться на основании личных предпочтений пользователя, местоположения, а также времени суток и прочих критериев.

Основные возможности приложения:

  • Официальные альбомы и треки ваших любимых исполнителей.
  • Удобный поиск, позволяющий быстро и легко найти альбомы, синглы, живые выступления и ремиксы.
  • Поиск понравившихся песен по тексту или описанию.
  • Рекомендованные треки, составленные с учетом личных предпочтений и местонахождения пользователя, а также времени суток.
  • Отслеживание последних тенденций на вкладке "Топ-лист".
  • Просмотр видеоклипов без рекламы (необходима подписка Music Premium).
  • Воспроизведение музыки в фоновом режиме (необходима подписка Music Premium).
  • Возможность сохранить любимые композиции на устройстве или слушайте оффлайн (необходима подписка Music Premium).
Скриншоты YouTube Music:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры
 Программа YouTube Music отмечена редакцией SoftPortal.com
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