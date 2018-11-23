Планнер Времени для Android

Планнер Времени 2.2 для Android

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Описание Планнер Времени 2.2 для AndroidОписание   Скачать Планнер Времени 2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,52 Мб) Скриншоты Планнер Времени 2.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Планнер Времени 2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Планнер Времени 2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Планнер Времени - приложение, которое позволяет упорядочивать ваш график, а также предоставляет возможность улучшить навыки планирования, соизмеряя свои силы и возможности. Повысьте эффективность и продуктивность в разных сферах своей жизни!

Данная программа дает возможность облегчить ранние подъемы, сбалансировать потребление жидкости, лучше контролировать плохие привычки, увеличить время для своих увлечений, освоить систему Флай Леди, повысить мотивацию, а также способствует сфокусированности и концентрации на текущем деле.

Ключевые особенности:

  • Быстрый и оптимизированный инструмент тайм менеджмента.
  • Удобное расписание с режимами "временная шкала" и "время суток".
  • Простое отслеживание времени с помощью "пузырьков".
  • Легкая персонализация с обилием иконок и богатой палитрой цветов.
  • Два типа намерений - цели и ритуалы.
  • Разные типы напоминаний.
  • Метки приоритета для задач.
  • Заметки к категориям, активностям и задачам.
  • Будильник с капчей для борьбы с прокрастинацией.
  • Лунный календарь.
  • Резервное копирование.
  • Нелимитированная и подробная статистика ваших ожиданий и реалий.
  • Три уровня вложенности подзадач.
  • Различные фильтры.
  • Быстрое логирование и ручное логирование.
  • Виджет для быстрого доступа.
  • Обогащенные настройки, в том числе больше звуков.
Скриншоты Планнер Времени:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Планнер Времени

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