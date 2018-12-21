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Отель Трансильвания для Android

Отель Трансильвания 1.0.7 для Android

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Описание Отель Трансильвания 1.0.7 для AndroidОписание   Скачать Отель Трансильвания 1.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (37,53 Мб) Скриншоты Отель Трансильвания 1.0.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Отель Трансильвания 1.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Отель Трансильвания 1.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Отеля Трансильвания - официальная игра по мотивам мультсериала "Отель Трансильвания" от Sony Pictures Animation и Nelvana Limited.

По сюжету Мэвис выпустила очаровательных, но непослушных волчат, и теперь они бегают по наполненному монстрами Отелю Трансильвания, устраивая вокруг полный беспорядок. Вам необходимо помогать ей бегать, прыгать и искать волчат, чтобы они не натворили еще больше бед, и вернуть отелю первоначальный вид.

Особенности приложения:

  • Возможность сыграть за своих любимых персонажей мультсериала "Отеля Трансильвания" — Мэвис, Хэнка, Педро или Венди.
  • Найдите непослушных волчат, пока они не разрушили отель полностью.
  • Собирайте монеты во время бега, чтобы заплатить за ремонт отеля.
  • Игроку доступно 4 зоны и 80 уровней.
  • Наличие особой способности у каждого персонажа.
  • Используйте найденные бонусы с умом, чтобы найти выход из комнат, похожих на лабиринты.
Скриншоты Отель Трансильвания:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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