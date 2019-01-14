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Blizzard Authenticator для Android

Blizzard Authenticator 1.1.3 для Android

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Описание Blizzard Authenticator 1.1.3 для AndroidОписание   Скачать Blizzard Authenticator 1.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (811 Кб) Скриншоты Blizzard Authenticator 1.1.3 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Blizzard Authenticator 1.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Blizzard Authenticator 1.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Blizzard Authenticator - приложение, которое позволяет защитить геймерам свою учетную запись и игры Blizzard от несанкционированного доступа, с помощью двухфакторной аутентификации.

После установки приложение каждый раз при входе в учетную запись вы будете получать запрос на авторизацию на своем устройстве. Если код на мобильном устройстве совпадает с кодом на ПК, нажмите Подтвердить.

Присутствует возможность использовать случайно генерируемый числовой код, который уникален и действует только один раз. Также можно активировать опцию Запрашивать код Authenticator при каждом входе в игру.

Кроме этого если вы регулярно входите в игру из одного и того же местоположения, код аутентификации может не потребоваться.

Примечание! Приложение не работает с "классическими" играми Blizzard (Diablo II и Warcraft III).

Скриншоты Blizzard Authenticator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - другое
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