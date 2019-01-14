Blizzard Authenticator - приложение, которое позволяет защитить геймерам свою учетную запись и игры Blizzard от несанкционированного доступа, с помощью двухфакторной аутентификации.

После установки приложение каждый раз при входе в учетную запись вы будете получать запрос на авторизацию на своем устройстве. Если код на мобильном устройстве совпадает с кодом на ПК, нажмите Подтвердить.

Присутствует возможность использовать случайно генерируемый числовой код, который уникален и действует только один раз. Также можно активировать опцию Запрашивать код Authenticator при каждом входе в игру.

Кроме этого если вы регулярно входите в игру из одного и того же местоположения, код аутентификации может не потребоваться.

Примечание! Приложение не работает с "классическими" играми Blizzard (Diablo II и Warcraft III).