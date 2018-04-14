Allway Sync предназначен для работы в обе стороны, поэтому это не программа для резервного копирования (backup). Однако каждый синхронизуемый каталог содержит копию другого, поэтому вы имеете резервную копию всех файлов без дополнительных усилий.

В отличие от других файловых синхронизаторов, которые просто копируют файл с самым последним временем модификации, программа использует нетривиальный алгоритм который не зависит от точности системных часов. Поэтому Allway Sync эффективен, безопасен и стабилен, и, кроме того, прост в использовании. Все что вам нужно сделать это указать локальные или сетевые каталоги которые вы хотите синхронизовать и программа сделает все остальное. Если ваши компьютеры не соединены в сеть используйте для их синхронизации сменный носитель, например USB драйв.

Allway Sync - бесплатная программа для синхронизации файлов и каталогов. Allway Sync использует инновационные алгоритмы чтобы синхронизовать Ваши данные между персональными компьютерами, ноутбуками, USB носителями и т.д. Allway Sync соединяет в себе железную надежность и чрезвычайно простой пользовательский интерфейс.