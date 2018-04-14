Allway Sync - бесплатная программа для синхронизации файлов и каталогов. Allway Sync использует инновационные алгоритмы чтобы синхронизовать Ваши данные между персональными компьютерами, ноутбуками, USB носителями и т.д. Allway Sync соединяет в себе железную надежность и чрезвычайно простой пользовательский интерфейс.
В отличие от других файловых синхронизаторов, которые просто копируют файл с самым последним временем модификации, программа использует нетривиальный алгоритм который не зависит от точности системных часов. Поэтому Allway Sync эффективен, безопасен и стабилен, и, кроме того, прост в использовании. Все что вам нужно сделать это указать локальные или сетевые каталоги которые вы хотите синхронизовать и программа сделает все остальное. Если ваши компьютеры не соединены в сеть используйте для их синхронизации сменный носитель, например USB драйв.
Allway Sync предназначен для работы в обе стороны, поэтому это не программа для резервного копирования (backup). Однако каждый синхронизуемый каталог содержит копию другого, поэтому вы имеете резервную копию всех файлов без дополнительных усилий.
Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них
Отзывы о программе Allway Sync
Henrietta про Allway Sync 14.1.7 [06-05-2014]
Отличная программа!
Сначала, правда, немного обескуражило, когда она перестала работать в бесплатной версии. Затем решила все же заплатить и не пожалела - очень облегчает жизнь и экономит много времени. Уже не представляю, как обойтись без нее. Считаю, что стоит этих денег и всем рекомендую! | 1 | Ответить
Няко про Allway Sync 14.0.1 [05-02-2014]
Сначала понравилась, ибо все наглядно и работает. Но потом начала выносить мозг со своими предупреждениями об экстенсивном использовании и наконец просто отказалась синхронизировать, чем здорово подвела. Считает свой ресурс она не по количеству скопированных файлов, а по количеству сравненных. У вас каталог в несколько тысяч файлов, которые нужно несколько раз в неделю синхронизировать - вы в пролете. Ищу другой вариант 2 | 2 | Ответить
Алексей про Allway Sync 14.0.1 [27-12-2013]
Программа просто отличная для синхронизации данных. Работает стабильно и быстро. Имеется только минус в том, что занимает 600-850Mb памяти. Для корректной работы необходимо использовать не сборки Windows и синего экрана не будет. Версия Pro - просто шикарная. У меня в день синхронизируется нескольно миллионов файлов в течении дня по сети.
ОГРОМНОЕ спасибо разработчикам за программу!!! | | Ответить
Сергей про Allway Sync 12.14.11 [27-05-2013]
Allway Sync бесплатна для умеренного частного использования. Ограничения бесплатной версии: синхронизация не более 20 000 файлов за 30-дневный период. Для снятия этого ограничения необходима покупка лицензии Pro. Русский интерфейс: имеется.
Прога отстойная - реально не доделанная. При использовании с реальными массивами данных в облаке Wuala, она его вешала намертво. И облако тут даже ни при чем - при попытке запустить несколько планов синхронизации одновременно, гарантировано получал синий экран. Только н издайте т помидорами - версию платную юзаю пол-года. Из советов разработчика - только бред слышал - типа подробить планы на более мелкие... Воющем, умчался пока не вспомнил, что у меня была куплена еще и Goodsync, которая мне поначалу менее красивой показалась. Запустил ее и... Все работает и ни одного сбоя!!! Важное замечание - синхронизирую не пару фоток, а 400 гигов! Т.е. Реально я зря ругался с разработчиками Wuala - это AllwaySinc своим дебильным алгоритмом ее подвешивал. Принес извинения швейцарцам... | 1 | Ответить