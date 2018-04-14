Allway Sync для Windows

Allway Sync 18.4.8

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Описание Allway Sync 18.4.8Описание   Скачать Allway Sync 18.4.8СКАЧАТЬ (7,66 Мб) Скриншоты Allway Sync 18.4.8Скриншоты (3)   Статистика Allway Sync 18.4.8Статистика   Отзывы о Allway Sync 18.4.8Отзывы (15)  
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4.31 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Allway Sync - бесплатная программа для синхронизации файлов и каталогов. Allway Sync использует инновационные алгоритмы чтобы синхронизовать Ваши данные между персональными компьютерами, ноутбуками, USB носителями и т.д. Allway Sync соединяет в себе железную надежность и чрезвычайно простой пользовательский интерфейс.

В отличие от других файловых синхронизаторов, которые просто копируют файл с самым последним временем модификации, программа использует нетривиальный алгоритм который не зависит от точности системных часов. Поэтому Allway Sync эффективен, безопасен и стабилен, и, кроме того, прост в использовании. Все что вам нужно сделать это указать локальные или сетевые каталоги которые вы хотите синхронизовать и программа сделает все остальное. Если ваши компьютеры не соединены в сеть используйте для их синхронизации сменный носитель, например USB драйв.

Allway Sync предназначен для работы в обе стороны, поэтому это не программа для резервного копирования (backup). Однако каждый синхронизуемый каталог содержит копию другого, поэтому вы имеете резервную копию всех файлов без дополнительных усилий.

Что нового в Allway Sync 18.4.8?
  • Обновлены языковые файлы.
  • Исправлен ряд ошибок.
Скриншоты Allway Sync:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программыобрабатывает не более 40000 файлов в течение 30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 649
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация
 Программа Allway Sync отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Allway Sync

Henrietta про Allway Sync 14.1.7 [06-05-2014]

Отличная программа!
Сначала, правда, немного обескуражило, когда она перестала работать в бесплатной версии. Затем решила все же заплатить и не пожалела - очень облегчает жизнь и экономит много времени. Уже не представляю, как обойтись без нее. Считаю, что стоит этих денег и всем рекомендую!
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Няко про Allway Sync 14.0.1 [05-02-2014]

Сначала понравилась, ибо все наглядно и работает. Но потом начала выносить мозг со своими предупреждениями об экстенсивном использовании и наконец просто отказалась синхронизировать, чем здорово подвела. Считает свой ресурс она не по количеству скопированных файлов, а по количеству сравненных. У вас каталог в несколько тысяч файлов, которые нужно несколько раз в неделю синхронизировать - вы в пролете. Ищу другой вариант
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Алексей про Allway Sync 14.0.1 [27-12-2013]

Программа просто отличная для синхронизации данных. Работает стабильно и быстро. Имеется только минус в том, что занимает 600-850Mb памяти. Для корректной работы необходимо использовать не сборки Windows и синего экрана не будет. Версия Pro - просто шикарная. У меня в день синхронизируется нескольно миллионов файлов в течении дня по сети.
ОГРОМНОЕ спасибо разработчикам за программу!!!
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Сергей про Allway Sync 12.14.11 [27-05-2013]

Allway Sync бесплатна для умеренного частного использования. Ограничения бесплатной версии: синхронизация не более 20 000 файлов за 30-дневный период. Для снятия этого ограничения необходима покупка лицензии Pro. Русский интерфейс: имеется.

это то что я нарыл в инете
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Vinido про Allway Sync 12.14.11 [11-05-2013]

Прога отстойная - реально не доделанная. При использовании с реальными массивами данных в облаке Wuala, она его вешала намертво. И облако тут даже ни при чем - при попытке запустить несколько планов синхронизации одновременно, гарантировано получал синий экран. Только н издайте т помидорами - версию платную юзаю пол-года. Из советов разработчика - только бред слышал - типа подробить планы на более мелкие... Воющем, умчался пока не вспомнил, что у меня была куплена еще и Goodsync, которая мне поначалу менее красивой показалась. Запустил ее и... Все работает и ни одного сбоя!!! Важное замечание - синхронизирую не пару фоток, а 400 гигов! Т.е. Реально я зря ругался с разработчиками Wuala - это AllwaySinc своим дебильным алгоритмом ее подвешивал. Принес извинения швейцарцам...
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