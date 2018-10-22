Zero Assumption Recovery для Windows

Zero Assumption Recovery X Build 1261

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Описание Zero Assumption Recovery X Build 1261Описание   Скачать Zero Assumption Recovery X Build 1261СКАЧАТЬ (4,77 Мб) Скриншоты Zero Assumption Recovery X Build 1261Скриншоты (7)   Статистика Zero Assumption Recovery X Build 1261Статистика   Отзывы о Zero Assumption Recovery X Build 1261Отзывы (26)  
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4.20 из 5, всего оценок - 70
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Zero Assumption Recovery - мощное средство восстановления данных с поддержкой длинных и русских имен файлов. Поддерживается встроенное сжатие NTFS. ZAR восстанавливает разделы FAT и NTFS, включая и расположенные на аппаратных массивах RAID0 или RAID5. Есть режим восстановления цифровых фотографий и автоматический поиск потерянных разделов.

Программа работает в режиме "только чтение", и не делает никаких изменений на поврежденном томе. Это позволяет избежать риска далньейшего повреждения тома при восстановлении. Такой подход требует дополнительного носителя, на который сохраняются восстановленные данные (обычно это второй жесткий диск).

Скриншоты Zero Assumption Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 850 руб.
Ограничение в работе программы4 директории за проход
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 71 723
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
 Программа Zero Assumption Recovery отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Zero Assumption Recovery

Людмила про Zero Assumption Recovery 9.2 Build 4 [15-07-2016]

БольшоЕ при большое спасибо разработчикам этой программы! фото восстановила СУПЕР!
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Арсен про Zero Assumption Recovery 9.2 Build 4 [15-06-2016]

Подскажите пожалуйста как долго эта программка будет восстанавливать? запустил её, уже 22 часа что-то делает. помогите )))
6 | 17 | Ответить

Женя про Zero Assumption Recovery 9.2 Build 4 [02-04-2016]

лучшее ,что мне приходилось юзать.
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Лана про Zero Assumption Recovery 9.2 Build 4 [19-03-2016]

Очень помогла программа, спасла ценные фото и видео. СУПЕР!
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RESTART27 про Zero Assumption Recovery 9.2 Build 4 [09-10-2015]

добавили к себе в сборку, очень рекомендуем
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