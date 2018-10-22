Zero Assumption Recovery - мощное средство восстановления данных с поддержкой длинных и русских имен файлов. Поддерживается встроенное сжатие NTFS. ZAR восстанавливает разделы FAT и NTFS, включая и расположенные на аппаратных массивах RAID0 или RAID5. Есть режим восстановления цифровых фотографий и автоматический поиск потерянных разделов.

Программа работает в режиме "только чтение", и не делает никаких изменений на поврежденном томе. Это позволяет избежать риска далньейшего повреждения тома при восстановлении. Такой подход требует дополнительного носителя, на который сохраняются восстановленные данные (обычно это второй жесткий диск).