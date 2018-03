Kataloger 2018.19 Kataloger - бесплатная программа, представляющая собой универсальный каталогизатор, который может использоваться в роли записной книжки, каталога любимых вещей, Collmate 1.36 Collmate - программа представляет собой универсальный менеджер коллекций, который поможет Вам собирать, систематизировать, описывать и контролировать Ваши коллекции All My Books 4.9 build 1238 All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще

All My Movies 8.9 build 1453 All My Movies - программа предназначена для тех, у кого большая коллекция различных фильмов, нуждающихся в систематизации. Это простой в использовании инструмент для CD Catalog Expert 9.2.7.515 CD Catalog Expert это утилита для каталогизации любого типа данных, например обычных файлов, папок, CD/DVD дисков, фильмов, MP3 файлов, жестких дисков, сетевых Collector Notepad 1.2.10.8 Collector Notepad - небольшая, бесплатная и простая программа для упорядочивания и каталогизации различных коллекций