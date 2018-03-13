Учет книг для Windows

Учет книг 2.563

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Описание Учет книг 2.563Описание   Скачать Учет книг 2.563СКАЧАТЬ (12,23 Мб) Скриншоты Учет книг 2.563Скриншоты (7)   Статистика Учет книг 2.563Статистика   Отзывы о Учет книг 2.563Отзывы (4)  
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3.56 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.56 из 5
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Учет книг - программа для учета и каталогизации книг, журналов, документов, а также учет читателей, издательств, авторов, их произведений и другие задачи.

По всем полям можно сортировать (в том числе по нескольким полям), фильтровать, группировать записи. Имеется поиск, возможность гибко настраивать конфигурацию базы данных, создавая новые таблицы и добавляя поля к ним (в том числе и вычисляемые поля, поля из других таблиц, а также по SQL-выражению).

Программа позволяет строить дерево данных по заданным полям, считать итоги, задавать правила цветовыделения строк, определять ниспадающие списки и значения в них, назначать подчиненные таблицы и многое другое. Гибкая отчетная система, экспорт во многие форматы, генерация любых документов по шаблонам Word или Excel, многопользовательский режим и настройка прав доступа.

Скриншоты Учет книг:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 12 986
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование - Ведение дел - Документы
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Отзывы о программе Учет книг

Дмитрий Степанов про Учет книг 2.488 [11-03-2018]

Скачал, ничего не понял. Посмотрите All My Books - там сразу всё понятно
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Из деревни про Учет книг 2.76 [12-10-2013]

Полезная программа нашей деревенской театральной студии ( кружку).
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195803 про Учет книг 2.16 [15-05-2011]

Будет ли УЧЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. Книга иногда состоит из 10 авторов и по названию книги определить что это проблематично.
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Павел про Учет книг 1.55 [02-04-2007]

Просто "Отлично"! Конечно, есть замечания, но это нисколько не умаляет достоинств программы.
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