Учет книг - программа для учета и каталогизации книг, журналов, документов, а также учет читателей, издательств, авторов, их произведений и другие задачи.

По всем полям можно сортировать (в том числе по нескольким полям), фильтровать, группировать записи. Имеется поиск, возможность гибко настраивать конфигурацию базы данных, создавая новые таблицы и добавляя поля к ним (в том числе и вычисляемые поля, поля из других таблиц, а также по SQL-выражению).

Программа позволяет строить дерево данных по заданным полям, считать итоги, задавать правила цветовыделения строк, определять ниспадающие списки и значения в них, назначать подчиненные таблицы и многое другое. Гибкая отчетная система, экспорт во многие форматы, генерация любых документов по шаблонам Word или Excel, многопользовательский режим и настройка прав доступа.