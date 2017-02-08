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5 Hard Disk Sentinel - программа для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. В случае обнаружение каких-либо неполадок или превышения температуры приложение тут же известит об этом пользователя. Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T. Кроме этого, измеряет скорость передачи данных в реальном режиме. Данную возможность можно использовать, например, для тестирования или определения случаев заниженной производительности.



Программа работает в фоновом режиме и постоянно следит за ситуацией.



Поддерживается работа с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI. Определяет статус и температуру в реальном режиме, при этом показания отображаются мгновенно. Отображает текущую и минимальную температуру накопителей, общую наработку в часах и количество ошибок чтения/записи.



Hard Disk Sentinel определяет модели накопителей и выводит о них подробнейшую информацию. Может отображать максимально возможный и текущий режим передачи данных.



Кроме этого, присутствует большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды (управление предупреждениями, ведение логов собранных данных, синхронизация системного времени, автоматическое завершение работы и т.д. Что нового в Hard Disk Sentinel 4.71.11?

Различные улучшения и исправления