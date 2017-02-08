Hard Disk Sentinel - программа для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. В случае обнаружение каких-либо неполадок или превышения температуры приложение тут же известит об этом пользователя. Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T. Кроме этого, измеряет скорость передачи данных в реальном режиме. Данную возможность можно использовать, например, для тестирования или определения случаев заниженной производительности.
Программа работает в фоновом режиме и постоянно следит за ситуацией.
Поддерживается работа с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI. Определяет статус и температуру в реальном режиме, при этом показания отображаются мгновенно. Отображает текущую и минимальную температуру накопителей, общую наработку в часах и количество ошибок чтения/записи.
Hard Disk Sentinel определяет модели накопителей и выводит о них подробнейшую информацию. Может отображать максимально возможный и текущий режим передачи данных.
Кроме этого, присутствует большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды (управление предупреждениями, ведение логов собранных данных, синхронизация системного времени, автоматическое завершение работы и т.д.
Hard Disk Sentinel является одним из очень немногих программ , которые я могу даже рассмотреть возможность покупки. | | Ответить
Бурик про Hard Disk Sentinel 4.71 [28-01-2017]
Программа хорошая, но много ненужных настроек. | | Ответить
bronko про Hard Disk Sentinel 4.40 [01-02-2014]
русский ставится в 5 разделе, 2 пункт. 7 | | Ответить
upiter про Hard Disk Sentinel 3.70 [21-10-2011]
Пользуюсь много лет. Ничего лучше не встречал. Очень информационная программа. К сожалению от потери диска не спасает. 1 | 1 | Ответить
Vova про Hard Disk Sentinel 3.70 [18-10-2011]
Отличная программа, показывает температуру в реальном времени, в трее и много другой информации, русский есть в разделе конфигурация. Изначально становится на английском, найдешь в 5 разделе меню. Удачи! 2 | | Ответить