Hard Disk Sentinel для Windows

Hard Disk Sentinel 4.71.11

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Описание Hard Disk Sentinel 4.71.11Описание   Скачать Hard Disk Sentinel 4.71.11СКАЧАТЬ (20,04 Мб) Скриншоты Hard Disk Sentinel 4.71.11Скриншоты (10)   Статистика Hard Disk Sentinel 4.71.11Статистика   Отзывы о Hard Disk Sentinel 4.71.11Отзывы (9)  
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4.60 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Hard Disk Sentinel - программа для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. В случае обнаружение каких-либо неполадок или превышения температуры приложение тут же известит об этом пользователя. Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T. Кроме этого, измеряет скорость передачи данных в реальном режиме. Данную возможность можно использовать, например, для тестирования или определения случаев заниженной производительности.

Программа работает в фоновом режиме и постоянно следит за ситуацией.

Поддерживается работа с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI. Определяет статус и температуру в реальном режиме, при этом показания отображаются мгновенно. Отображает текущую и минимальную температуру накопителей, общую наработку в часах и количество ошибок чтения/записи.

Hard Disk Sentinel определяет модели накопителей и выводит о них подробнейшую информацию. Может отображать максимально возможный и текущий режим передачи данных.

Кроме этого, присутствует большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды (управление предупреждениями, ведение логов собранных данных, синхронизация системного времени, автоматическое завершение работы и т.д.

Что нового в Hard Disk Sentinel 4.71.11?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты Hard Disk Sentinel:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.50
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)40 / 48 008
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
 Программа Hard Disk Sentinel отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Hard Disk Sentinel

Юрий про Hard Disk Sentinel 4.71 [07-02-2017]

Hard Disk Sentinel является одним из очень немногих программ , которые я могу даже рассмотреть возможность покупки.
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Бурик про Hard Disk Sentinel 4.71 [28-01-2017]

Программа хорошая, но много ненужных настроек.
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bronko про Hard Disk Sentinel 4.40 [01-02-2014]

русский ставится в 5 разделе, 2 пункт.
7 | | Ответить

upiter про Hard Disk Sentinel 3.70 [21-10-2011]

Пользуюсь много лет. Ничего лучше не встречал. Очень информационная программа. К сожалению от потери диска не спасает.
1 | 1 | Ответить

Vova про Hard Disk Sentinel 3.70 [18-10-2011]

Отличная программа, показывает температуру в реальном времени, в трее и много другой информации, русский есть в разделе конфигурация. Изначально становится на английском, найдешь в 5 разделе меню. Удачи!
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