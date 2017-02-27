D3DGear - утилита предназначена для измерения FPS (количество кадров в секунду) и отображения показателя на экране в игровых 3D приложениях. D3DGear может быть использована в качестве средства для захвата, позволяет делать снимки экрана и сохранять их в популярных графических форматах. Кроме этого, присутствует возможность записи AVI-роликов во время игры.
Основные возможности D3DGear:
автоматическое изменение величины FPS и отображение значения на экране, при этом настраивается положение счетчика, размер шрифта и его цвет
отдельное измерение для каждой игры, независимо при параллельном запуске
захват изображения горячими клавишами и автоматическое сохранение полученного файла в форматах: BMP, JPG, TGA, PNG, PPM и HDR
продолжительный захват кадров, пока горячая клавиша зажата
запись видеороликов в формат AVI, возможность установки частоты кадров и его времени.