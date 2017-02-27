D3DGear для Windows

D3DGear 5.00.2078

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Описание D3DGear 5.00.2078Описание   Скачать D3DGear 5.00.2078СКАЧАТЬ (35,96 Мб) Скриншоты D3DGear 5.00.2078Скриншоты (5)   Статистика D3DGear 5.00.2078Статистика   Отзывы о D3DGear 5.00.2078Отзывы (4)  
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3.94 из 5, всего оценок - 88
  • Рейтинг программы - 3.94 из 5
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D3DGear - утилита предназначена для измерения FPS (количество кадров в секунду) и отображения показателя на экране в игровых 3D приложениях. D3DGear может быть использована в качестве средства для захвата, позволяет делать снимки экрана и сохранять их в популярных графических форматах. Кроме этого, присутствует возможность записи AVI-роликов во время игры.

Основные возможности D3DGear:

  • автоматическое изменение величины FPS и отображение значения на экране, при этом настраивается положение счетчика, размер шрифта и его цвет
  • отдельное измерение для каждой игры, независимо при параллельном запуске
  • захват изображения горячими клавишами и автоматическое сохранение полученного файла в форматах: BMP, JPG, TGA, PNG, PPM и HDR
  • продолжительный захват кадров, пока горячая клавиша зажата
  • запись видеороликов в формат AVI, возможность установки частоты кадров и его времени.
Что нового в D3DGear 5.00.2078?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты D3DGear:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $34.95
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 27 583
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Захват экрана - Утилиты

Отзывы о программе D3DGear

Галиныч про D3DGear 4.14 Build 1409 [23-08-2012]

качал версию 4.14 Build 1409 с этого сайта. у меня только опцци открываются, а функционал софта не работает.
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андрей про D3DGear 4.08 [31-07-2011]

нормально токо у меня звук не записывает
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Юрий про D3DGear 3.02 [21-01-2008]

Почему английский язік интерфейса? На сайте разработчиков ведь есть поддержка русского...
А так очень полезная вещь
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алексей про D3DGear 1.94 [16-05-2007]

программа нормальная,но fraps всё же поудобней.
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