Auslogics Disk Defrag для Windows

Auslogics Disk Defrag 7.1.2.0

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Описание Auslogics Disk Defrag 7.1.2.0Описание   Скачать Auslogics Disk Defrag 7.1.2.0СКАЧАТЬ (8,05 Мб) Скриншоты Auslogics Disk Defrag 7.1.2.0Скриншоты (2)   Статистика Auslogics Disk Defrag 7.1.2.0Статистика   Отзывы о Auslogics Disk Defrag 7.1.2.0Отзывы (55)  
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4.59 из 5, всего оценок - 220
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска, дефрагментировать файловую структуру и ускорить работу приложений и Windows. С помощью Disk Defrag диск вашего компьютера станет работать безукоризненно быстро и стабильно.

В программе использован ряд алгоритмов, которые позволяют провести дефрагментацию диска намного быстрее, чем стандартная утилита, а благодаря удобному отчету вы будет точно знать, что было сделано.

Возможности программы:

  • быстрая и надежная дефрагментация диска
  • упорядочивание структуры кластеров и файловой системы
  • удобная и функциональная карта диска, отображающая процесс дефрагментации в реальном времени
  • простое и наглядное управление программой
  • мощная система генерации отчетов, создающая подробные и понятные отчеты о результатах работы программы
  • минимальный объем потребляемых ресурсов компьютера.

Используйте Auslogics Disk Defrag минимум раз в неделю и ваш жесткий диск будет всегда в идеальной форме.

Что нового в Auslogics Disk Defrag 7.1.2.0?
  • Исправлены найденные ошибки
Скриншоты Auslogics Disk Defrag:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)31 / 146 929
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДефрагментаторы
 Программа Auslogics Disk Defrag отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Auslogics Disk Defrag

СВ56К54ЕУВ про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [26-02-2016]

Программа без русского языка и не сама. В пакете еще одна, которая засирает, лезет в реестр, влазит в систему.
2 | 1 | Ответить

Борис про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [26-01-2016]

После дефрагментации этим скоростным *чудом* остаётся чуть ли не половина фрагметов на диске. Откройте системный встроенный дефрагментатор и убедитесь сами. Короче, лажа.
1 | | Ответить

Юрий про Auslogics Disk Defrag 6.2.0.0 [17-01-2016]

HELP!!! Кто нибудь, 2 дня не могу заставить нетбук работать: предистория длинная, факт: снёс метки акрониксом с дисков, сделал все неактивными, ну и форматнул до кучи, теперь не могу ничего сделать... работает только LiveCDweb, как поставить винду или разметить диски если акроникс не устанавливается, кучу других прог пробовал - тож никак... помогите!!!
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Вася в ответ Юрий про Auslogics Disk Defrag 6.2.1.0 [05-03-2016]

Устанавливайте ISO образ акрониса на болванку
3 | 1 | Ответить

F7E7A7R про Auslogics Disk Defrag 6.1.1.0 [25-11-2015]

А как его русифицировать ?
1 | 1 | Ответить

romics9 в ответ F7E7A7R про Auslogics Disk Defrag 6.1.2.0 [04-12-2015]

Подходит руссификатор от новой версии Auslogics Boost Speed
1 | | Ответить

Леонид в ответ romics9 про Auslogics Disk Defrag 6.1.2.0 [11-12-2015]

И как русификатор применить?
1 | 4 | Ответить

Алексей про Auslogics Disk Defrag 5.2.0.0 [27-01-2015]

Отличная прога. До нее стояла другая, ну оочень долгая и бестолковая. А с этой все супер!!!
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