Auslogics Disk Defrag позволит оптимизировать и упорядочить файлы вашего жесткого диска, дефрагментировать файловую структуру и ускорить работу приложений и Windows. С помощью Disk Defrag диск вашего компьютера станет работать безукоризненно быстро и стабильно.

В программе использован ряд алгоритмов, которые позволяют провести дефрагментацию диска намного быстрее, чем стандартная утилита, а благодаря удобному отчету вы будет точно знать, что было сделано.

Возможности программы:

быстрая и надежная дефрагментация диска

упорядочивание структуры кластеров и файловой системы

удобная и функциональная карта диска, отображающая процесс дефрагментации в реальном времени

простое и наглядное управление программой

мощная система генерации отчетов, создающая подробные и понятные отчеты о результатах работы программы

минимальный объем потребляемых ресурсов компьютера.

Используйте Auslogics Disk Defrag минимум раз в неделю и ваш жесткий диск будет всегда в идеальной форме.