Free Hex Editor для Windows

Free Hex Editor 6.25.00.5960

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Описание Free Hex Editor 6.25.00.5960Описание   Скачать Free Hex Editor 6.25.00.5960СКАЧАТЬ (13,49 Мб) Скриншоты Free Hex Editor 6.25.00.5960Скриншоты (4)   Статистика Free Hex Editor 6.25.00.5960Статистика   Отзывы о Free Hex Editor 6.25.00.5960Отзывы (12)  
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3.96 из 5, всего оценок - 81
  • Рейтинг программы - 3.96 из 5
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Free Hex Editor - Бесплатный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, замене и отладке данных.

Что нового в Free Hex Editor 6.25.00.5960?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Free Hex Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 113 618
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОтладчики - Редакторы кода

Отзывы о программе Free Hex Editor

Михаил про Free Hex Editor 5.12.01.4748 [24-04-2013]

Хоть в самом дистрибутиве русского и нет, но после установки программа сама предлагает ее русифицировать и делается это легко.
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Walsor про Free Hex Editor 4.97.02.3667 [05-12-2011]

Есть хорошая замена - "HxD" и на русском. Оф. сайт: mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD.
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hhenry про Free Hex Editor 4.97.02.3667 [15-11-2011]

Free Hex Editor 4.97.2.3667 вырубает комп , идет перезагрузка
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flock про Free Hex Editor 4.95.07.3483 [20-04-2011]

Полное говно. Сырая, недоделанная версия.
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я про Free Hex Editor 4.95.07.3483 [18-04-2011]

Говно. Хоть бы постеснялись называть это FREE.
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