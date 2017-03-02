|
Free Hex Editor 6.25.00.5960
|
|
|
|Оцените программу!
3.96 из 5, всего оценок - 81
|
- Рейтинг программы - 3.96 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Free Hex Editor - Бесплатный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, замене и отладке данных.
|
|Что нового в Free Hex Editor 6.25.00.5960?
|Скриншоты Free Hex Editor:
|
|
Отзывы о программе Free Hex Editor
Михаил про Free Hex Editor 5.12.01.4748 [24-04-2013]
Хоть в самом дистрибутиве русского и нет, но после установки программа сама предлагает ее русифицировать и делается это легко.
1 | 5 | Ответить
Walsor про Free Hex Editor 4.97.02.3667 [05-12-2011]
Есть хорошая замена - "HxD" и на русском. Оф. сайт: mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD.
| | Ответить
hhenry про Free Hex Editor 4.97.02.3667 [15-11-2011]
Free Hex Editor 4.97.2.3667 вырубает комп , идет перезагрузка
| | Ответить
flock про Free Hex Editor 4.95.07.3483 [20-04-2011]
Полное говно. Сырая, недоделанная версия.
| | Ответить
я про Free Hex Editor 4.95.07.3483 [18-04-2011]
Говно. Хоть бы постеснялись называть это FREE.
| | Ответить
|Читать все отзывы (12) / Добавить отзыв
|
|
|