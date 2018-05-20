JAlbum 15.3.2 для Mac JAlbum - генератор фотоальбома с каталогом и слайд-показом. Встроенный FTP-клиент для загрузки фотографий на сервер. Все автоматизировано, чрезвычайно простое Art Text 2.4.9 для Mac Art Text - незаменимая программа под Mac OS для тех кому часто нужно рисовать высококачественную графику: тексты заголовков, кнопки, баннеры, логотипы, иконки и тому SnapsCleaner 1.4 для Mac SnapsCleaner - оптимизирует и приводит к стандартному формату файлы с расширением JPEG (JPG). Это позволяет почти со 100% уверенностью говорить о том, что на что бы

GraphicConverter 7.5 для Mac GraphicConverter - удобная программа, умеющая экспортировать графические файлы в другие форматы. Утилита обладает множеством полезных инструментов и свойств, XnConvert 1.76 для Mac XnConvert - простой и удобный графический редактор, поддерживающий более 500 самых распространенных графических форматов. Он предназначен для обработки и Flash Decompiler Trillix 5.0.1110 для Mac Flash Decompiler Trillix - отлично экспортирует файлы формата SWF (flash) в формат FLA. Программа умеет извлекать все объекты Flash из SWF файла и сохранять их во