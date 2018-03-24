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Any Video Converter Free для Windows

Any Video Converter Free 6.2.3

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Описание Any Video Converter Free 6.2.3Описание   Скачать Any Video Converter Free 6.2.3СКАЧАТЬ (49,38 Мб) Скриншоты Any Video Converter Free 6.2.3Скриншоты (2)   Статистика Any Video Converter Free 6.2.3Статистика   Отзывы о Any Video Converter Free 6.2.3Отзывы (97)  
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4.53 из 5, всего оценок - 322
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и качественного конвертирования видео файлов из одного формата в другой.

Программа поддерживает работу со многими популярными видео форматами включая DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI и конвертирует их в формат MPEG-4 для iPod/PSP или других портативных видео устройств, MP4 плееров или смартфонов.

Присутствует возможность использовать как готовые профили с уже установленными наиболее оптимальными параметрами для конвертирования, так и подбирать настройки самостоятельно.

Программа Any Video Converter Free проста в использовании, способна работать в пакетном режиме, обладает большим количеством параметров и настроек для создания наиболее подходящего выходного качества изображения, имеется функция конвертирования только выбранного участка видео файла.

Скриншоты Any Video Converter Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 357 182
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Any Video Converter Free

tatun про Any Video Converter Free 6.1.1 [01-04-2017]

Почему бесплатная программа предлагает ввести ключ после двух кодировок,
и дальше не хочет кодировать?
1 | 17 | Ответить

Alex про Any Video Converter Free 5.9.1 [05-03-2016]

то что надо! все работает.
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Sandro про Any Video Converter Free 5.8.4 [27-09-2015]

AVC дал команду в КМР на поворот на 90 грд. В настройках КМР восстановил. Вопрос снимаю.
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sandro про Any Video Converter Free 5.8.4 [26-09-2015]

оточняю: конвертировал по разделу Nokia N-series mp4 для телефона Nokia с2-1
| 4 | Ответить

sandro про Any Video Converter Free 5.8.4 [26-09-2015]

Для пробы конвертировал avi в mp4 один фильм днем, а вечером все фильмы на 400 ГГб развернуты на 90 град. по часовой стрелке, хотя ввел один фильм. Как восстановить?
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