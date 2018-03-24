Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и качественного конвертирования видео файлов из одного формата в другой.

Программа поддерживает работу со многими популярными видео форматами включая DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI и конвертирует их в формат MPEG-4 для iPod/PSP или других портативных видео устройств, MP4 плееров или смартфонов.

Присутствует возможность использовать как готовые профили с уже установленными наиболее оптимальными параметрами для конвертирования, так и подбирать настройки самостоятельно.

Программа Any Video Converter Free проста в использовании, способна работать в пакетном режиме, обладает большим количеством параметров и настроек для создания наиболее подходящего выходного качества изображения, имеется функция конвертирования только выбранного участка видео файла.