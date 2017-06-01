Boruh про LameXP 4.00 Beta4 (Build 298) [13-02-2011]
Вообще-то была такая прога Media Commsnder Express, в ней есть проигрыватель, редактор тегов, КОНВЕРТЕР (mp3, ogg, wav, выбор качества, то бишь битрейта в любых вариантах), граббер (причем сразу в МР3), и прожиг дисков. Было ли ее развитик не знаю. Пользуюсь старой версией по сию пору. | | Ответить
сергей про LameXP 3.18 Final (2010-05-08) [06-11-2010]
прога суперская давно пользуюсь.. это не cd-граббер а просто кодировщик.. | | Ответить
Abucalip про LameXP 3.12 Final (2009-09-14) [17-09-2009]
Разочаровался в этой программе - сколько не пробовал прориповать какой-либо CD диск - ничего не выходило. Перешёл на программу CDex - лучшая в своём роде, свободно рипует CD диски и обладает большим количеством настроек по выбору качества. | | Ответить
Abucalip про LameXP 3.12 RC4 [19-08-2009]
Давно искал такую программу, так как удалил неро перейдя на бесплатную программу BurnAware, а в ней нет конвертера. Спасибо. | | Ответить