LameXP для Windows

LameXP 4.15 build 2002

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Описание LameXP 4.15 build 2002Описание   Скачать LameXP 4.15 build 2002СКАЧАТЬ (29,22 Мб) Скриншоты LameXP 4.15 build 2002Скриншоты (5)   Статистика LameXP 4.15 build 2002Статистика   Отзывы о LameXP 4.15 build 2002Отзывы (6)  
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4.82 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.82 из 5
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LameXP - графический интерфейс для одного из самого популярного кодека LAME MP3. Интерфейс LameXP прост и понятен, работа с программой не вызовет у вас никаких затруднений.

Lame MP3 - одна из лучших программ-кодировщиков, предназначенных для перевода музыкальных файлов в формат MP3.

Основные возможности LameXP:

  • Создание MP3 (MPEG 1.0 Audio-Layer III) файлов
  • Обеспечивает максимально возможное качество MP3
  • Поддерживает PCM Wave-Audio, MP3 и несжатые PCM файлы
  • Поддерживает сжатие, базирующееся на битрейте и качестве
  • Поддерживает Mono, Stereo, Joint Stereo и Dual Mono
  • Поддерживает редактирование ID3-тэгов (ID3v1 и ID3v2)
  • Поддерживает ре-сэмплинг и наложение Stereo/Mono
Скриншоты LameXP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 12 155
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры
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Отзывы о программе LameXP

Лёха про LameXP 4.01 Final (Build 418) [11-06-2011]

Люди, она amr крнвертирует??
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Boruh про LameXP 4.00 Beta4 (Build 298) [13-02-2011]

Вообще-то была такая прога Media Commsnder Express, в ней есть проигрыватель, редактор тегов, КОНВЕРТЕР (mp3, ogg, wav, выбор качества, то бишь битрейта в любых вариантах), граббер (причем сразу в МР3), и прожиг дисков. Было ли ее развитик не знаю. Пользуюсь старой версией по сию пору.
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сергей про LameXP 3.18 Final (2010-05-08) [06-11-2010]

прога суперская давно пользуюсь.. это не cd-граббер а просто кодировщик..
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Abucalip про LameXP 3.12 Final (2009-09-14) [17-09-2009]

Разочаровался в этой программе - сколько не пробовал прориповать какой-либо CD диск - ничего не выходило. Перешёл на программу CDex - лучшая в своём роде, свободно рипует CD диски и обладает большим количеством настроек по выбору качества.
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Abucalip про LameXP 3.12 RC4 [19-08-2009]

Давно искал такую программу, так как удалил неро перейдя на бесплатную программу BurnAware, а в ней нет конвертера. Спасибо.
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