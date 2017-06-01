Windows 7 Codec Pack 4.1.7 Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов. В состав пакета вошли такие K-Lite Codec Pack Update 13.2.1 Build 20170530 K-Lite Codec Pack Update - пакет обновлений кодеков, фильтров DirectShow и сопутствующих утилит из популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack, предназначенного для Windows 8 Codec Pack 2.0.7 Windows 8 Codec Pack - набор всех необходимых кодеков для возможности просмотра и прослушивания практически любого типа видео/аудио файла

Media Player Codec Pack 4.4.4 Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и видео форматов, включая XCD, VCD, SVCD и DVD. Включает в себя AC3Filter 2.6.0b AC3Filter - высококачественный аудио декодер и фильтр, способный обрабатывать звук из любого источника в режиме реального времени. Присутствует возможность MediaCoder 0.8.49.5890 MediaCoder - Бесплатный аудио/видео транскодер, который объединил в себе множество разработок в один сборник с удобным и понятным интерфейсом