Media Player Codec Pack для Windows

Media Player Codec Pack 4.5.5

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Описание Media Player Codec Pack 4.5.5Описание   Скачать Media Player Codec Pack 4.5.5СКАЧАТЬ (45,69 Мб) Скриншоты Media Player Codec Pack 4.5.5Скриншоты (2)   Статистика Media Player Codec Pack 4.5.5Статистика   Отзывы о Media Player Codec Pack 4.5.5Отзывы (16)  
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4.39 из 5, всего оценок - 120
  • Рейтинг программы - 4.39 из 5
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Media Player Codec Pack - бесплатный и простой в установке пакет кодеков, предназначенных для воспроизведения наиболее широко распространенных аудио и видео форматов.

После инсталляции Media Player Codec Pack Вы сможете воспроизводить 99,9 % медиафайлов, наряду с форматами XCD, VCD, SVCD и DVD. В состав пакета также вошли фильтры ffdshow, различные плагины и вспомогательные инструменты для работы с видео и аудио файлами.

Media Player Codec Pack
Media Player Codec Pack
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)29 / 161 538
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Кодеки, декодеры
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Отзывы о программе Media Player Codec Pack

Елена про Media Player Codec Pack 4.5.4 [01-02-2020]

Почему то не хочет устанавливаться, пишет erorr
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сергей про Media Player Codec Pack 4.5.2 [25-03-2019]

сд карта читается но но не работает навигация по файлу ??? подскажите пожалуйста в чём дело ???
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Anonymous про Media Player Codec Pack 4.5.2 [04-01-2019]

Возможно я слишком поздно пишу но если у вас пропал звук то скачайте кодеки http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_full.htm
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Сергей про Media Player Codec Pack 4.4.7 [30-04-2018]

Не увидел расширения .zpl. Входит в пакет?
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Никита про Media Player Codec Pack 4.4.4 [07-06-2017]

Спасибо большое, все заработало))
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