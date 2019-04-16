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Windows 10 Codec Pack 2.1.5
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4.27 из 5, всего оценок - 23
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- Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Windows 10 Codec Pack - набор наиболее важных кодеков, фильтров, плагинов и сплитеров, без наличия в системе которых практически невозможно безпроблемное воспроизведение аудио и видео файлов.
Поддерживаются почти все форматы видео и аудио файлов (bdmv, .evo, .hevc, .mkv, .avi, .flv, .webm, .mp4, .ts, .m4v, .m4a, .ogm, .ac3, .dts, .flac, .ape, .aac, .ogg, .ofr, .mpc, .3gp и т.д.), а также различные типы сжатия, включая x265, h.265, HEVC, 10bit x264, x264, h.264, AVCHD, AVC, DivX, XviD, MP4, MPEG4, MPEG2 и пр.
Основные возможности программы:
- Включает Media Player Classic - Home Cinema.
- Наличие всех самых необходимых компонентов для воспроизведения аудио и видео файлов (ffdshow, LAV Video/Audio decoder, LAV Splitter, XviD, Haali Media Splitter/Decoder, Icaros и др.).
- Поддержка всевозможных мультимедийных форматов (bdmv, .evo, .hevc, .mkv, .avi, .flv, .webm, .mp4, .ts, .m4v, .m4a, .ogm, .ac3, .dts, .flac, .ape, .aac, .ogg, .ofr, .mpc, .3gp и т.д.).
- Поддержка различных типов сжатия: x265, h.265, HEVC, 10bit x264, x264, h.264, AVCHD, AVC, DivX, XviD, MP4, MPEG4, MPEG2 и т.д.
- Поддержка различных типов разрешений экрана, включая SD (Standard Definition) 480i, 480p, 576i, 576p, + HD (High Definition) 720i, 720p, 1080i, 1080p, 4k и пр.
- Возможность проигрывать защищенные Bluray, HD-DVD, AVCHD, DVD, CD-диски (при наличии RedFox AnyDVD HD).
- Возможность проверки обновлений и многое другое.
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Отзывы о программе Windows 10 Codec Pack
неважно про Windows 10 Codec Pack 2.1.4 [08-11-2018]
не помогло, установка прошла не полностью, мало того так еще и всякая гадость начала выползать на винде((((
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