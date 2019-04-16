Windows 10 Codec Pack - набор наиболее важных кодеков, фильтров, плагинов и сплитеров, без наличия в системе которых практически невозможно безпроблемное воспроизведение аудио и видео файлов.

Поддерживаются почти все форматы видео и аудио файлов (bdmv, .evo, .hevc, .mkv, .avi, .flv, .webm, .mp4, .ts, .m4v, .m4a, .ogm, .ac3, .dts, .flac, .ape, .aac, .ogg, .ofr, .mpc, .3gp и т.д.), а также различные типы сжатия, включая x265, h.265, HEVC, 10bit x264, x264, h.264, AVCHD, AVC, DivX, XviD, MP4, MPEG4, MPEG2 и пр.

Основные возможности программы: