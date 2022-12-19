FFmpeg для Windows
|Оценка:
|3.92/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.2-9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FFmpeg Developers
|Категории:
|Кодеки, декодеры - Кодеки, декодеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 13 451 | Статистика
|Размер:
|122,6 Мб
FFmpeg - незаметный, но очень важный инструмент для работы с видео и звуком. Представляет собой набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровые медиазаписи в различных форматах, а главной задачей является кодирование видео.
Поддерживает широкий спектр видео форматов, может использовать аппаратное ускорение для минимизации времени преобразования. Предлагает свою реализацию видеокодеков, оптимизированную для скорости.
С помощью данных библиотек вы сможете:
- конвертировать видео в формат iPod/iPhone
- извлечь звуковую дорожку из видео и сохранить в mp3
- порезать видео на картинки
- переконвертировать формат аудио из ac3 в mp3
- склеить два и более видео в один
- и многое другое
Особенности:
- Максимально быстрое кодирование звука и видео.
- Позволяет создавать трансляции в Интернете.
- Состоит из следующих компонентов:
- ffmpeg - утилита командной строки для конвертирования видео файла из одного формата в другой. С её помощью можно также захватывать видео в реальном времени с TV-карты.
- ffserver - HTTP-потоковый сервер для видео- или радиовещания.
- ffplay - простой медиаплеер, основанный на SDL и библиотеках FFmpeg.
- libavcodec - библиотека со всеми аудио/видеокодеками.
- libavformat - библиотека с мультиплексорами и демультиплексорами для различных аудио- и видеоформатов.
- libavutil - библиотека со стандартными общими подпрограммами для различных компонентов ffmpeg. Включает Adler-32, CRC, MD5, SHA1, LZO-декомпрессор, Base64-кодер/декодер, DES-шифровальщик/расшифровщик, RC4-шифровальщик/расшифровщик и AES-шифровальщик/расшифровщик.
- libpostproc - библиотека стандартных подпрограмм обработки видео.
- libswscale - библиотека для масштабирования видео.
- libavfilter - замена vhook, которая позволяет изменять видеопоток между декодером и кодером «на лету».
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