FFmpeg - незаметный, но очень важный инструмент для работы с видео и звуком. Представляет собой набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать цифровые медиазаписи в различных форматах, а главной задачей является кодирование видео.

Поддерживает широкий спектр видео форматов, может использовать аппаратное ускорение для минимизации времени преобразования. Предлагает свою реализацию видеокодеков, оптимизированную для скорости.

С помощью данных библиотек вы сможете:

конвертировать видео в формат iPod/iPhone

извлечь звуковую дорожку из видео и сохранить в mp3

порезать видео на картинки

переконвертировать формат аудио из ac3 в mp3

склеить два и более видео в один

и многое другое

Особенности: