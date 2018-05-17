UnHackMe позволяет обнаруживать и удалять троянские программы, использующие технологию руткит. Руткиты (Rootkits) используются хакерами для маскировки своего вторжения, а также для получения доступа к компьютеру или локальной сети на уровне администратора.
Обычные антивирусы, как правило, не могут противостоять данному виду зловредного ПО. Главным образом, это происходит из-за того, что руткиты архивируют и шифруют свои файлы, "прячут" ключи реестра, названия процессов, сетевые подключения и т.п.
Программа может решить данную проблему, он справится с обнаружением различного рода руткитов и очистит ваш компьютер от их присутствия.
Ключевые особенности:
Обнаружение и удаление троянов, использующих технологию руткит.
Проверка системы на наличие вредоносного ПО.
Стабильность ситемы.
Совместимость со всеми популярными антивирусами, включая таких известных производителей как AVG, AVAST, Symantec, Microsoft, McAfee, Kaspersky, BitDefender, Agnitum, Comodo, DrWeb, Panda и пр.
Уникальные методы детекта.
Возможность переключения в Безопасный режим.
Поиск нежелательных настроек поиска в браузере.
Проверка расширений браузера.
Проверка автозапуска на наличие посторонних программ.
SpyHunter - мощная утилита для обнаружения в системе различного вредоносного ПО, защищая вас от негативного воздействия шпионских модулей, троянов, руткитов, червей,
Отзывы о программе UnHackMe
Vadim про UnHackMe 9.60.660 [19-03-2018]
Поймал я каким-то макаром подлюшного EXINARIUMINIX.INFO и начал он мне при каждом запуске винды открывать браузер и рекламу показывать, что дико неприятно было(когда что-то делается против твоей воли всегда противно). Так вот, стоит у меня Аваст и ничего не нашел, ставил SUPERAntiSpyware - ничего не нашел, в инете нашел совет попробовать эту прогу иии....она вылечила мою проблему! Так что я доволен, не знаю, может дальше будет плохо(поставил прогу 10 минут назад) но UnHackMe показал, что на что-то да способен! Респект!) | | Ответить
Сергей про UnHackMe 9.60.660 [06-02-2018]
Программа отличная, кто пишет что шлак голову включите и руки. 100 лучшие плюс | 1 | Ответить
Андрей про UnHackMe 8.80.0.580 [24-05-2017]
Новая версия программы полностью на русском, и никаких ошибок не выдает. 1 | 6 | Ответить
Александр про UnHackMe 8.70.0.570 [27-03-2017]
Пожалуйста помогите переустановил винду, и начал появляться значок,"ну удается найти gogetnews.net/gogetsm.Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку".Что делать помогите? | 5 | Ответить
Вовка про UnHackMe 8.50.0.550 [11-03-2017]
Вирус однозначно. Установил на месяц проверить. При удалении она за собой сервиспаки и обновления утянула, антивирус без сервиспака не ставится. Взял диск лечения каспера, просканировал. 56 тел вирусов по всей системе в каждой нычке. Нисчем прога не борется, вирус чистой воды. Троян я бы сказал. 2 | 8 | Ответить
Макс в ответ Вовка про UnHackMe 9.60.660 [06-02-2018]